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Nestlé renforce l'ancrage de Purina avec un nouveau site en Italie
information fournie par AOF 20/07/2026 à 15:59

(Zonebourse.com) - Nestlé a annoncé lundi que Purina, sa filiale dédiée à l'alimentation pour animaux de compagnie, allait investir 520 millions de francs suisses (environ 560 millions d'euros) dans la construction d'un nouveau site industriel intégré dans le nord de l'Italie.

Dans un communiqué, le groupe agroalimentaire suisse indique que ce projet basé à Mantoue, près de Vérone, se concentrera sur la production de bouchées pour chiens et chats de haute qualité, une catégorie qui fait l'objet d'une forte demande.

La nutrition animale sous forme humide est l'un des segments les plus dynamiques du marché, celle pour chats ayant progressé à elle seule de 8% l'an dernier en Europe.

Avec cette nouvelle usine, Purina disposera de 15 sites répartis sur le territoire européen, qui produiront suffisamment de volumes pour nourrir quelque 111 millions de chats et 91 millions de chiens.

Un moteur de croissance clé

Nestlé fait valoir que le secteur des produits pour animaux de compagnie représente désormais 29% de ses ventes dans la zone Europe et continue d'afficher une forte croissance organique, tirée par une progression soutenue des volumes.

Le marché européen de l'alimentation animale est estimé à près de 30 milliards de francs suisses, une dynamique qui s'explique à la fois par l'augmentation rapide de la population d'animaux de compagnie ces dernières années et par la hausse des dépenses consacrées par les ménages à leurs compagnons.

Le nouveau site, dont la mise en service est prévue pour 2029, doit non seulement se composer d'une usine d'aliments humides, mais aussi d'une plate-forme logistique qui desservira Purina ainsi que les autres marques du groupe Nestlé.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/07/2026 à 15:59:00.

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