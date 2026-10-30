NEOLIFE : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2026

Un CA normatif en forte progression de +25 % à 9.3 M€

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, annonce son chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre 2026.

Chiffre d'affaires par métier*

(données en M€) 30/09/2026

(9 mois) 30/09/2025

(9 mois) Variation

(en M€) % Vente Produits finis 9,0 7,2 1,7 24% Ventes Eco-matériaux 1,7 1,2 0,5 40% Ventes Frais de port et Autres 0,3 0,2 0,1 49% Chiffre d'affaires comptable 10,9 8,6 2,3 27% Retraitement Eco-matériaux -1,7 -1,2 -0,5 40% Chiffre d'affaires normatif 9,3 7,4 1,8 25%

Chiffre d'affaires par métier*

(données en M€) Q3 2026 Q3 2025 Variation

(en M€) % Vente Produits finis 3,7 2,4 1,3 54% Ventes Eco-matériaux 0,8 0,5 0,3 61% Ventes Frais de port et Autres 0,1 0,1 0,0 15% Chiffre d'affaires comptable 4,5 2,9 1,6 54% Retraitement Eco-matériaux -0,8 -0,5 -0,3 61% Chiffre d'affaires normatif 3,8 2,5 1,3 53%

*Chiffres non audités

Un chiffre d'affaires normatif cumulé à fin septembre 2026 de 9.3 M€, en augmentation de 1.8 M€, soit +25 % par rapport à 2025.

Comme exposé dans la publication des résultats du premier semestre 2026, la Direction demeure confiante quant à la réalisation de son objectif annuel d'atteindre un équilibre dans le cadre des dépenses engagées dans son plan stratégique CAP 2030.

CA Vente Produits finis*

(données en M€) 30/09/2026

(9 mois) 30/09/2025

(9 mois) Variation

(en M€) % France 6,8 6,0 0,9 15% Export 2,1 1,3 0,9 67% Total 9,0 7,2 1,7 24%

*Chiffres non audités

Le marché Français est en progression à 6.8 M€ et représente 76 % de notre chiffre d'affaires produits finis. Il continue d'être porté par la rénovation dans le secteur du bâtiment, notre présence de proximité auprès des différents donneurs d'ordre et notre participation aux salons professionnels régionaux.

Le marché à l'Export est en forte progression à 2.1 M€ et représente 24 % de notre chiffre d'affaires produits finis, porté au troisième trimestre par des chantiers en Suisse et aux Pays-Bas.

Notre stratégie à l'Export poursuit son développement sur le second semestre 2026, en Europe et en Suisse, avec la mise en place de partenariats exclusifs, accompagnée par la BPI, Business France et la région AURA avec un portefeuille d'affaires prometteur, porté par les premières prescriptions et les premiers chantiers engagés.

NEOLIFE constate par ailleurs un intérêt croissant du marché pour les produits biosourcés et innovants. Dans un secteur de la construction toujours tendu, marqué par des décisions plus lentes et des arbitrages à la baisse sur le choix des matériaux, cette dynamique conforte les perspectives de croissance de la société sur les marchés de la rénovation et de la construction hors-site.

***

Bernard VOISIN – Président du Directoire

Marie BERLAND – Directrice Générale

Contact : investors@neolife.fr