Neoen prévoit un EBITDA compris entre 295 et 325 millions d'euros en 2021
Reuters•11/03/2021 à 08:23
11 mars (Reuters) - NEOEN SA NEOEN.PA :
* NEOEN VISE UN OBJECTIF D'AU MOINS 10 GW D'ACTIFS EN OPÉRATION OU EN CONSTRUCTION À FIN 2025, SOIT PLUS DU DOUBLE DES 4,1 GW EN OPÉRATION OU EN CONSTRUCTION À FIN 2020
* NEOEN AMBITIONNE D'ATTEINDRE PROGRESSIVEMENT UN RYTHME DE GAIN DE NOUVEAUX PROJETS D'AU MOINS 2 GW PAR AN À COMPTER DE 2025, CONTRE 1 GW PAR AN REMPORTÉ EN 2019 ET EN 2020
* PRÉVOIT UN EBITDA COMPRIS ENTRE 295 ET 325 MILLIONS D'EUROS EN 2021 ET VISE UN OBJECTIF DE CROISSANCE DE SON EBITDA SUPÉRIEUR À 20% EN 2022, PUIS UNE CROISSANCE ANNUELLE À DEUX CHIFFRES SUR LA PÉRIODE 2023-2025
* NEOEN ESTIME LE MONTANT DES INVESTISSEMENTS CORRESPONDANT À L'ATTEINTE DE L'OBJECTIF DE 10 GW À ENVIRON 5,3 MILLIARDS D'EUROS SUR LA PÉRIODE 2021-2025
* NEOEN ENTEND LEVER DU CAPITAL SUR LA PÉRIODE D'EXÉCUTION DE SON PLAN D'INVESTISSEMENT ; L'ENVELOPPE TOTALE DE BESOINS EN FONDS PROPRES ADDITIONNELS NÉCESSAIRES EST ÉVALUÉE À UN MAXIMUM DE 1,2 MILLIARD D'EUROS SUR LA PÉRIODE 2021-2025
* AU-DELÀ DE 2022 ET JUSQU'EN 2025 LE GROUPE ENTEND AUGMENTER DE MANIÈRE PROGRESSIVE SON DIVIDENDE AU REGARD NOTAMMENT DE L'ÉVOLUTION DE SES RÉSULTATS ET DE SA SITUATION FINANCIÈRE
* NEOEN S'ATTEND À POUVOIR VERSER, POUR LA PREMIÈRE FOIS, UN DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2021, PAYABLE EN 2022
* FLUX NETS DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNELLE À LA FIN DE L'ANNÉE EN AUGMENTATION DE 20% À 222,3 MILLIONS D'EUROS
* RÉSULTAT NET ANNUEL PART DU GROUPE EUR 3,9 MILLION CONTRE EUR 36,0 MILLION IL Y A UN AN
* EBITDA ANNUEL EUR 270,4 MLN CONTRE EUR 216,1 MLN IL Y A UN AN
* MISE EN OPÉRATION DE PRÈS DE 800 MW ET LANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE PRÈS DE 1 GW SUR L'ANNÉE
* GAIN DE PLUS DE 1 GW DE NOUVEAUX PROJETS PORTANT LE PORTEFEUILLE SÉCURISÉ À 5,2 GW FIN 2020 CONTRE 4,1 GW FIN 2019
Texte original : https://bit.ly/38tfZ3U, https://bit.ly/3qBwml0 Pour plus de détails, cliquez sur NEOEN.PA
(Gdansk Newsroom)
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