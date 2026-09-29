Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* LEGRAND LEGD.PA a relevé lundi soir ses prévisions à moyen terme, l'entreprise spécialisée dans les infrastructures électriques et numériques du bâtiment bénéficiant d'une croissance supérieure aux attentes grâce aux centres de données.

* GENFIT GNFT.PA - La trésorerie et équivalents de trésorerie de la biotech française s'élèvent à 113,8 millions d’euros au 30 juin 2026, a-t-elle annoncé lundi soir, ce qui doit lui permettre de financer ses activités au-delà de la fin 2028, ainsi que de développer son portefeuille de programmes de recherche et développement et le financement des besoins généraux.

* BMW BMWG.DE tient mardi un événement investisseurs.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : nL8N45I06Y

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)