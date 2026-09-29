Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella

Le président du Rassemblement national (RN), Jordan ‌Bardella, a démenti lundi un article du site d'investigation Mediapart l'accusant d'avoir tenu des propos antisémites dans ​des messages privés datant de plus d'une dizaine d'années, qualifiant ces allégations de "faux grossiers" et dénonçant une tentative de "déstabilisation".

Ces écrits présumés rompent avec la stratégie de "dédiabolisation" engagée de longue date par Marine Le ​Pen, candidate à l'élection présidentielle de 2027, pour mettre fin aux excès du parti cofondé par son père Jean-Marie Le Pen, décédé ​en janvier 2025, qui fut condamné pour racisme ⁠et antisémitisme.

"Ces propos sont parfaitement délirants. Ils ne sont pas les miens", s'est-il défendu sur ‌CNEWS.

"Je pense qu'on est face à quelque chose d'extrêmement organisé, qui s'est certainement organisé sur de nombreux mois et qui devait sortir dans l'hypothèse où j'étais ​candidat à l'élection présidentielle."

"Soit Mediapart en ‌est à l'origine. Et vous avez raison de rappeler que cela ne ⁠s'appuie sur rien au moment où nous nous parlons et, à ce moment-là, c'est extrêmement grave."

Jordan Bardella dit avoir demandé à son avocat de porter plainte "parce qu'en réalité, en (l)'attaquant, ce sont des millions ⁠de Français (...) qui sont ‌attaqués par cette opération de déstabilisation."

En déplacement au salon des professionnels de la ⁠construction à Paris, Marine Le Pen a dit ne pas avoir lu l'article de Mediapart.

"Ça me ‌paraît tellement dingue que ça ne peut être qu'un faux, qu'une barbouzerie dont Mediapart ⁠a le secret", a réagi la candidate, qui a réservé à Jordan ⁠Bardella le poste de ‌Premier ministre si elle accède à l'Elysée.

Dans son article publié en ligne, Mediapart dit avoir examiné des ​dizaines de messages privés datant de datant de ‌2013 à 2015 – correspondant aux premières années de Jordan Bardella au Front national, futur RN – aux accents antisémites et conspirationnistes.

Mediapart cite ​un message attribué à l'actuel président du RN disant que "toutes les banques appartiennent à des juifs".

Média revendiqué de gauche ayant révélé plusieurs scandales politiques en France, Mediapart affirme avoir authentifié de ⁠manière indépendante les messages privés et avoir recueilli les témoignages d'anciens membres du parti, désignés par leur prénom et la première lettre de leur nom de famille.

Un sondage publié lundi confirme la très nette avance du RN sur la gauche et le centre dans les intentions de vote dans la perspective de l'élection présidentielle d'avril et mai prochains.

(Reportage Elizabeth Pineau, Michel Rose et Juliette Jabkhiro, avec ​la contribution de Nicolas Delame)