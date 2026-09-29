Sodexo: Le CA propose la nomination de Nathalie Bellon-Szabo en tant que présidente

Le logo du groupe français Sodexo

‌Sodexo a annoncé ​lundi que le conseil d'administration du ​groupe avait proposé ​la nomination ⁠de Nathalie Bellon-Szabo ‌en tant que présidente pour succéder ​à ‌Sophie Bellon, qui ⁠a décidé de ne pas ⁠solliciter le ‌renouvellement de son ⁠mandat.

Nathalie Bellon-Szabo ‌a consacré ⁠l’essentiel de sa ⁠carrière à ‌Sodexo. Elle sera ​nommée ‌en tant que présidente sous ​réserve du renouvellement ⁠de son mandat d’administratrice à l’assemblée générale du 16 décembre 2026.

(Rédigé par Etienne ​Breban)