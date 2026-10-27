Neocloud Argentum AI en pourparlers pour un financement de 5 milliards de dollars pour des puces d'IA, selon des sources

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* Selon une source, Argentum aurait obtenu plus de 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires sous contrat

* Selon cette source, l'emprunt s'adresse à des clients ne bénéficiant pas d'une notation « investment grade »

* Ce financement permettrait d'acquérir des puces supplémentaires pour le centre de données d'Argentum en Pologne, selon des sources

par Akash Sriram

La société de cloud computing Argentum AI, soutenue par Super Micro SMCI.O , est en pourparlers avec une importante société de crédit privée en vue de conclure un accord de financement de 5 milliards de dollars pour des puces d'IA, selon deux personnes proches du dossier.

L'une de ces personnes a précisé que ces fonds serviraient à financer l'acquisition de puces supplémentaires pour le centre de données qu'Argentum a mis en place en Pologne avec DL Invest Group, et que ce financement est destiné aux puces louées à des clients ne bénéficiant pas d'une notation « investment grade ».

Argentum a obtenu plus de 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires contractuel, a précisé cette source.

Cet accord intervient alors que les conditions de financement des « néoclouds », qui louent de la puissance de calcul IA à d'autres entreprises, se sont durcies.

Elon Musk a écrit dimanche sur X que les marchés de la dette avaient « presque entièrement coupé l'accès aux fonds » aux entreprises ne disposant pas de revenus substantiels indépendants des centres de données d'IA. Il a prédit que plus de 200 « néoclouds » connaîtraient « une mort et une consolidation à l'échelle des guppys ».

SpaceX SPCX.O a obtenu lundi un financement par emprunt de 40 milliards de dollars destiné à l'achat de puces, auprès d'une filiale d'Apollo Global Management APO.N . Musk a attribué ce succès à la notation « investment grade » de l'entreprise, active aussi bien dans le domaine des fusées que de l'IA, ainsi qu'à ses revenus générés par Starlink et ses lancements.

La société de services cloud d'IA Nebius NBIS.O a obtenu la semaine dernière une ligne de financement de 3,5 milliards de dollars auprès de Citi afin de financer la poursuite du développement de ses centres de données et l'achat de GPU, alors qu'elle s'efforce d'augmenter rapidement sa capacité.

Argentum, dirigée par son fondateur et directeur général Andrew Sobko, est une plateforme cloud d'IA indépendante de niveau institutionnel, spécialisée dans le déploiement d'infrastructures GPU à grande échelle pour l'IA d'entreprise. Cette start-up basée à Chicago a été fondée en 2025.

En mai, la start-up a signé un accord d'environ 2,5 milliards de dollars avec la société de jeux vidéo en ligne Boosteroid et DL Invest pour la construction d'un centre de données de 300 mégawatts.

La société avait alors indiqué qu'elle travaillait avec des institutions financières et des banques d'investissement américaines sur des structures de financement pour de futurs déploiements.