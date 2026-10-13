Navitas en hausse grâce à sa collaboration avec Nvidia pour une carte d'alimentation dédiée à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre -

** L'action de Navitas Semiconductor Corporation NVTS.O progresse de 1,9% à 10,18 dollars avant l'ouverture du marché

** Le fabricant de semi-conducteurs dévoile une carte d’alimentation de 24 kilowatts, convertissant une tension de 800 V en 12 V, développée en collaboration avec NVIDIA NVDA.O pour les centres de données IA de nouvelle génération

** NVTS précise que cette carte vise un rendement de 97% à pleine charge et alimente l’ensemble d’un plateau de calcul, réduisant ainsi les pertes d’énergie et les pertes liées à la distribution d’énergie

** La société prévoit de présenter cette carte lors de l’OCP Global Summit 2026

** À la clôture d’hier, NVTS affichait une hausse de 39,92% depuis le début de l’année