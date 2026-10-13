 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Navitas en hausse grâce à sa collaboration avec Nvidia pour une carte d'alimentation dédiée à l'IA
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 12:22

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre -

** L'action de Navitas Semiconductor Corporation NVTS.O progresse de 1,9% à 10,18 dollars avant l'ouverture du marché

** Le fabricant de semi-conducteurs dévoile une carte d’alimentation de 24 kilowatts, convertissant une tension de 800 V en 12 V, développée en collaboration avec NVIDIA NVDA.O pour les centres de données IA de nouvelle génération

** NVTS précise que cette carte vise un rendement de 97% à pleine charge et alimente l’ensemble d’un plateau de calcul, réduisant ainsi les pertes d’énergie et les pertes liées à la distribution d’énergie

** La société prévoit de présenter cette carte lors de l’OCP Global Summit 2026

** À la clôture d’hier, NVTS affichait une hausse de 39,92% depuis le début de l’année

Valeurs associées

NAVITAS SEMICOND
9,9900 USD NASDAQ -7,33%
NVIDIA
226,3200 USD NASDAQ -1,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
28,2 -3,36%
CAC 40
7 845,8 +0,16%
Pétrole Brent
104,91 -1,14%
LVMH
379,4 -1,33%
HAFFNER ENERGY
0,78 -2,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank