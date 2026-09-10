Navan dépasse les estimations trimestrielles et revoit ses prévisions à la hausse ; son action s'effondre en raison d'inquiétudes liées aux coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformulation du paragraphe 1, ajout d'informations issues de la conférence téléphonique sur les résultats tout au long du texte, mise à jour de l'évolution du cours de l'action)

par Shivansh Tiwary et Aatreyee Dasgupta

La plateforme de gestion des voyages d’affaires et des dépenses Navan NAVN.O a dépassé mercredi les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre et relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, mais son titre a chuté de 17 % en séance prolongée, la forte croissance du chiffre d’affaires ayant été éclipsée par la hausse des coûts d’exploitation.

Les charges d’exploitation ont augmenté de 46 % pour atteindre 200,2 millions de dollars au cours du trimestre considéré, dépassant la croissance de 35 % du chiffre d’affaires, tandis que la perte d’exploitation s’est creusée, passant de 12,3 millions de dollars un an plus tôt à 25,6 millions de dollars.

Lors d’une conférence téléphonique post-résultats, les analystes ont demandé pourquoi une croissance du chiffre d’affaires supérieure aux prévisions ne s’était pas traduite par une augmentation proportionnellement plus importante des bénéfices. Les dirigeants ont invoqué la hausse des commissions sur les ventes et les investissements continus dans les produits d’intelligence artificielle.

Les voyages d’affaires sont toutefois restés dynamiques malgré les incertitudes géopolitiques, les investissements des entreprises dans l’intelligence artificielle incitant les équipes commerciales, les ingénieurs et les dirigeants à se déplacer plus fréquemment.

“La demande en matière de voyages d’affaires a été très, très forte,” a déclaré le directeur financier Aurélien Nolf à Reuters lors d’une interview.

“En moyenne, chaque voyageur effectue davantage de voyages d’une année sur l’autre. Et chacun de ces voyages génère en moyenne un chiffre d’affaires plus élevé qu’il y a un an.”

Navan a relevé sa fourchette de prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal, la portant de 907 millions à 913 millions de dollars à 927 millions à 933 millions de dollars, et a revu à la hausse ses prévisions de résultat d’exploitation ajusté, le faisant passer de 76 millions à 80 millions de dollars à 82 millions à 86 millions de dollars.

La société prévoit un chiffre d’affaires de 253 à 255 millions de dollars pour le troisième trimestre, ce qui est supérieur aux prévisions des analystes, qui s’élevaient à 248,27 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Le bénéfice ajusté s’est établi à 5 cents par action au deuxième trimestre, contre une prévision des analystes de 4 cents par action.

Le chiffre d’affaires a progressé de 35 % pour atteindre 232,8 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 220,46 millions de dollars.

Le volume brut de réservations, un indicateur clé des dépenses de voyage traitées sur sa plateforme, a augmenté de 45 % pour atteindre 3 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que le volume des paiements a progressé de 34 % pour s’établir à 1,3 milliard de dollars.

Navan, qui est entrée en bourse l’année dernière, a également annoncé qu’elle allait acquérir BoomPop, une plateforme de gestion d’événements basée sur l’IA, pour un montant non divulgué. Une source proche du dossier a indiqué que cette opération, réalisée en numéraire et en actions, était évaluée à un montant pouvant atteindre 95 millions de dollars.

Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats, M. Nolf a déclaré que cette acquisition aurait un impact “très faible, à un chiffre” sur le chiffre d’affaires de l’exercice 2027 et un effet négligeable sur les résultats de cette année.