NatWest est en pourparlers exclusifs pour vendre Cushon à Willis Towers Watson, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amy-Jo Crowley

Londres, 28 novembre - NatWest Group NWG.L est en pourparlers exclusifs pour vendre sa participation de 85% dans le fournisseur de retraites professionnelles Cushon au courtier en assurance américain Willis Towers Watson WTW.O , deux ans seulement après que la banque britannique ait acquis l'entreprise, ont déclaré deux personnes ayant connaissance de l'affaire. Détails de l'opération:

* Si la transaction a lieu, Cushon pourrait être évaluée à plus de 150 millions de livres (198,06 millions de dollars), a déclaré l'une des personnes.

* Les sources ont averti qu'il restait un risque qu'aucun accord ne soit conclu et ont demandé à ne pas être identifiées parce que l'affaire est confidentielle.

* NatWest a refusé de commenter les pourparlers, déclarant que "notre objectif reste de satisfaire nos clients".

WTW n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Contexte clé:

* Les prêteurs britanniques, dont NatWest, qui a acheté Cushon sous la direction d'Alison Rose, ont racheté plusieurs petites entreprises de technologie financière ces dernières années afin d'élargir leur gamme de produits, d'attirer des clients plus jeunes et de rivaliser avec des concurrents plus agiles dans le domaine du numérique.

* L'actuel directeur général de NatWest, Paul Thwaite, a depuis lors mis l'accent sur la simplification de la banque et le soutien à la croissance économique par le biais de prêts hypothécaires et de prêts aux entreprises.

* Cushon, qui gère environ 3 milliards de livres d'actifs, a vendu une participation majoritaire dans l'entreprise à NatWest pour 144 millions de livres en juin 2023. La direction de Cushon a conservé une participation de 15 % à l'époque.

* Cushon fournit des produits de retraite et d'épargne sur le lieu de travail à plus de 650 000 membres dans plus de 21 000 employeurs.

(1 $ = 0,7573 livre)