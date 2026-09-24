Natixis IM confie sa distribution américaine à Marina Gross

(Zonebourse.com) - Natixis IM a annoncé la nomination de Marina Gross au poste de directrice de la distribution aux Etats-Unis à compter du 1er octobre. Elle prendra en charge l'ensemble des activités de distribution du groupe sur le marché américain, incluant les équipes commerciales et les fonctions support.

Marina Gross reprend ainsi des responsabilités jusqu'ici exercées par David Giunta, directeur général de Natixis IM aux États-Unis, auquel elle continuera de reporter.

Arrivée chez Natixis IM en 2003, Marina Gross siège depuis 2015 au Comité exécutif américain. Elle dirigeait jusqu'à présent Natixis Investment Managers Solutions aux États-Unis, où elle était notamment chargée du développement des portefeuilles modèles multi-actifs, de la gestion indicielle directe, des mandats de gestion individualisés (SMA) et des solutions d'investissement intégrant les enjeux fiscaux. Au 30 juin 2026, ces activités représentaient 57 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

David Giunta a salué le rôle joué par Marina Gross dans "la croissance et la transformation" des activités américaines de Natixis IM, soulignant notamment sa contribution au développement du pôle Solutions. Il a également mis en avant son expérience au sein du groupe, sa connaissance des clients et son leadership.

De son côté, Marina Gross a indiqué vouloir poursuivre le développement de Natixis IM aux États-Unis en renforçant son positionnement auprès des clients et des distributeurs, tout en s'appuyant sur l'expertise des différentes sociétés de gestion du groupe et sur la diversité de son offre d'investissement.

Avant de rejoindre Natixis en tant qu'analyste en gestion de portefeuille, Marina Gross a travaillé chez Merrill Lynch dans la recherche fondamentale sur les actions et les activités d'Equity Capital Markets. Elle est diplômée en finance de Boston University.

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