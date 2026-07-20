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Nasdaq-100 : tente de renouer avec l'ex-support des 29.030Pts
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 15:48

Le Nasdaq-100 avait préservé le vendredi 17 le support majeur des 29.500 du 10 juin : il poursuit son rebond et tente de renouer avec l'ex-support des 29.030Pts (des 24, 25, 26 et 29 juin, puis 7, 8 et 16 juillet).

En cas d'enfoncement ultérieur des 28.200, l'indice s'en irait tester la MM100 qui gravite vers 27.488 et coïncide avec le "gap" resté béant depuis le 30 avril, puis un palier de soutien qui se dessine vers 27.000 (règle du balancier 31.000/29.000).

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