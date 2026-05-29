Nasdaq-100 : à 30.450, passe la barre des 33% depuis le 30 mars

Le rallye haussier de février/mars 2000 est littéralement réduit au statut "d'échantillon" puisque le Nasdaq vient de rajouter 12.000Mds$ de capitalisation en 9 semaines (à 36.000Mds$, soit 120% du PIB US), soit 1.300Mds$ par semaine..., ce qui serait déjà un exploit remarquable si c'était un total mensuel.

Et ces 7.500Pts rajoutés en 2 mois se doublent d'une chute du VIX vers 15,50, soit un niveau de complaisance historique compte tenu du degré de surachat des RSI.

Notons que le Nasdaq Composite franchit la barre des 27.000Pts et gagne 10% sur le mois écoulé, dont 12 records absolus, soit un jour sur 2.

Il n'y a plus de "référent historique"... mais il semble assez probable que tout soit fait -notamment depuis le Bureau Ovale et Axios- pour défendre coûte que coûte le momentum haussier jusqu'au 12 juin et l'IPO de Space-X.