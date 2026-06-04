Nalo nomme Elena Neacsu au poste de directrice technique

(Zonebourse.com) - Nalo, acteur de l'investissement en ligne, annonce la nomination d'Elena Neacsu en tant que directrice technique. Forte de près de 15 ans d'expérience dans l'ingénierie logicielle et le management, elle aura pour mission de piloter la vision technique de l'entreprise et d'accompagner le pôle technique dans une nouvelle phase de croissance.

Originaire de Roumanie, Elena Neacsu débute son parcours professionnel à Oxford avant de s'installer en France. Elle rejoint alors OptimData, en 2015, au poste d'ingénieure développement. En 2018, elle intègre Partoo comme senior software developer avant d'évoluer vers les postes de software engineer team lead puis d' engineering manager. Elle rejoint Younited, en 2023, également en tant qu' engineering manager . Ce parcours riche lui a permis de découvrir l'univers des startups à différents stades de développement.

Âgée de 37 ans, Elena Neacsu est titulaire d'une double Licence en Mathématiques et Informatique (Université Babe?-Bolyai, Roumanie).

Son arrivée chez Nalo s'accompagne d'une restructuration profonde du pôle technique, désormais composé de 10 collaborateurs à ses côtés. Pour créer des dynamiques de travail plus structurées et agiles, de nouveaux rôles ont été définis, notamment à travers la nomination de Tech Leads.

Au quotidien, ses principales missions seront de structurer et de faire grandir l'équipe tout en garantissant une plateforme fiable, sécurisée et évolutive. Pour y parvenir, Elena Neacsu s'appuiera sur des synergies très fortes avec l'ensemble des pôles (investissement, marketing, commercial) et travaillera en étroite collaboration opérationnelle avec l'équipe produit, dirigée par Cécile Lopez.

La nomination d'Elena Neacsu marque également une étape symbolique forte pour la fintech : le comité de direction de Nalo est désormais strictement paritaire, illustrant l'engagement de l'entreprise pour la représentativité des femmes à des postes clés au sein du secteur de la tech.

La composition du comité de direction :

- Clément Nouvet - président de Nalo

- Cécile Lopez - directrice produit

- Adrien de Marnix - directeur commercial

- Ophélie Fonseca - directrice marketing

- Franklin Morin - directeur des investissements

- Elena Neascu - directrice technique

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