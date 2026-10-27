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Nacon poursuit son plan de restructuration
information fournie par AOF 27/10/2026 à 10:52

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(Zonebourse.com) - Nacon, en redressement judiciaire depuis le 2 mars 2026, a enregistré un chiffre d'affaires de 40,7 millions d'euros au deuxième trimestre de son exercice 2026-2027, en recul de 13% sur un an, pénalisé par un effet de base défavorable dans les nouveaux jeux.

L'activité Catalogue a chuté de 40%, à 13,7 millions d'euros, malgré les bonnes performances de The Mound et Tour de France 26. Le Back Catalogue est resté quasiment stable ( 0,9%, à 14,1 millions d'euros), tandis que les Accessoires ont progressé de 28,7%, à 11,6 millions d'euros, portés par la reprise du marché américain et le succès des casques RIG. Sur l'ensemble du premier semestre, les revenus ont reculé de 6,1%, à 73,3 millions d'euros.

Parallèlement, le groupe poursuit son plan de restructuration, marqué par la fermeture de trois entités et une réduction de ses effectifs de 1 125 à 814 collaborateurs entre mars et septembre 2026. Placé en redressement judiciaire, Nacon doit prochainement soumettre son plan de redressement au tribunal.

Pour le troisième trimestre, TP ICAP Midcap anticipe une amélioration de l'activité, soutenue par de nouveaux lancements, un effet de base plus favorable et la reprise des Accessoires. Le bureau d'études maintient néanmoins le titre sous revue, dans l'attente d'une meilleure visibilité sur la situation du groupe.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/10/2026 à 10:52:00.

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