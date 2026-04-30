Musk affirme n'avoir pas lu les « clauses en petits caractères » concernant la transformation d'OpenAI en société à but lucratif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Musk accuse OpenAI d'avoir privilégié le profit au détriment de la sécurité de l'IA

* OpenAI rétorque que Musk cherche à prendre le contrôle

* OpenAI affirme que Musk est motivé par ses propres ambitions en matière d'IA

* Musk est interrogé sur son ouverture passée au modèle à but lucratif

(Ajoute le départ de Musk de la salle d'audience au paragraphe 15, les détails du contre-interrogatoire au paragraphe 10) par Deepa Seetharaman et Greg Bensinger

Elon Musk s'est disputé jeudi avec l'avocat de Sam Altman au sujet du moment choisi pour intenter son procès contre OpenAI et de sa connaissance éventuelle des discussions visant à transformer l'entreprise en société à but lucratif, alors qu'il était contre-interrogé dans le cadre d'un procès qui pourrait déterminer l'avenir du créateur de ChatGPT. L'homme le plus riche du monde affirme qu'OpenAI, son cofondateur et directeur général Sam Altman et son président Greg Brockman l'ont incité à leur verser 38 millions de dollars de dons et à leur apporter son aide personnelle en promettant de créer une organisation à but non lucratif qui donnerait la priorité au développement sûr de l'IA, avant de changer de cap pour créer une entité à but lucratif afin de s'enrichir.

William Savitt, avocat d'OpenAI, d'Altman et de Brockman, a interrogé Musk pour savoir s'il avait lu la liste des conditions qu'Altman lui avait transmise le 31 août 2017, concernant la transformation d'OpenAI d'une organisation à but non lucratif en une entité à but lucratif supervisée par une organisation à but non lucratif.

« Je déclare n'avoir pas lu les petits caractères, seulement le titre », a déclaré Musk, vêtu d'un costume sombre, d'une cravate unie sombre et d'une chemise blanche. OpenAI a déclaré que Musk, directeur général de Tesla TSLA.O et de SpaceX, est animé par une compulsion à contrôler OpenAI et qu’il en veut à l’entreprise pour son succès après avoir quitté son conseil d’administration en 2018. L’entreprise a également affirmé qu’il n’avait pas donné la priorité aux questions de sécurité lorsqu’il était en poste, et qu’il tente de renforcer sa propre entreprise d’IA, xAI, une filiale de SpaceX , qui est à la traîne par rapport à OpenAI en termes d’adoption par les utilisateurs.

OpenAI a été le fer de lance de la généralisation de l'IA avec son chatbot ChatGPT et a levé des milliards de dollars auprès d'investisseurs pour développer sa puissance de calcul en vue d'une introduction en bourse potentielle d'un trillion de dollars . Musk réclame des changements fondamentaux dans la gouvernance de l'entreprise ainsi que 150 milliards de dollars de dommages-intérêts.

« VOUS M'AVEZ COUPÉ LA PAROLE »

À certains moments, Musk a exprimé sa frustration face au contre-interrogatoire de Savitt.

« Peu de réponses seront complètes, surtout si vous m'interrompez sans cesse », a déclaré Musk.

La juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers a ensuite réprimandé Savitt pour ne pas avoir laissé Musk répondre à une question, mais a rejeté les plaintes de Musk selon lesquelles l'avocat orientait l'interrogatoire.

On a demandé à Musk pourquoi il n’avait pas poursuivi OpenAI plus tôt, ainsi que comment et pourquoi il ne s’était pas rendu compte que l’organisation allait devenir une entité à but lucratif. Savitt a maintes fois fait référence à des e-mails envoyés à Musk par d’autres fondateurs d’OpenAI, dans lesquels ils discutaient de la possibilité de rendre la technologie d’OpenAI à code source fermé à un moment donné ou d’en tirer des bénéfices financiers.

« Sam Altman et d'autres m'ont assuré qu'OpenAI resterait une organisation à but non lucratif », a déclaré Musk.

Interrogé, Musk a également déclaré que sa société xAI avait utilisé OpenAI pour entraîner ses propres modèles, ajoutant: « Il est courant d’utiliser d’autres IA pour valider son IA. »

Les échanges de jeudi faisaient écho à un contre-interrogatoire tendu qui s'était déroulé mardi, au cours duquel Savitt avait interrogé Musk sur des SMS et des e-mails montrant qu'il s'était parfois montré ouvert à la création d'une entité à but lucratif et qu'Altman le tenait informé des investissements de Microsoft MSFT.O dans OpenAI.

Altman et Brockman étaient présents dans la salle d'audience pendant une grande partie du témoignage de Musk, observant attentivement. Musk a été libéré après plus de deux heures d'interrogatoire, puis son principal assistant, Jared Birchall, a pris la parole à la barre.

150 MILLIARDS DE DOLLARS DE DOMMAGES-INTÉRÊTS Fondée en 2015, OpenAI est passée d'un laboratoire de recherche à but non lucratif installé dans l'appartement de Brockman à une entreprise évaluée à plus de 850 milliards de dollars qui envisage une éventuelle introduction en bourse .

Musk réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à OpenAI et à Microsoft, l'un de ses principaux investisseurs, dont le produit serait reversé à la branche caritative d'OpenAI. Musk souhaite également qu'OpenAI redevienne une organisation à but non lucratif, avec la destitution d'Altman et de Brockman de leurs fonctions de dirigeants et le retrait d'Altman de son conseil d'administration. Les griefs de Musk incluent la violation d'une fiducie caritative et l'enrichissement sans cause.

« Je ne pense pas qu'il faille transformer une organisation à but non lucratif en une organisation à but lucratif », a déclaré Musk en réponse aux questions de Savitt. « Il n'y a rien de mal à avoir une organisation à but lucratif, mais on ne peut tout simplement pas détourner une organisation caritative. »

OpenAI a déclaré avoir créé une entité à but lucratif afin de pouvoir accepter des investissements privés pour aider à acheter de la puissance de calcul et à rémunérer des scientifiques de haut niveau.

Musk a accusé OpenAI d'avoir abandonné sa mission de développer l'intelligence artificielle au profit de l'humanité.

Steven Molo, l'avocat de Musk, a fait valoir devant le tribunal que les témoignages d'experts sur la capacité de l'IA à anéantir l'humanité devraient constituer des preuves recevables, déclarant à la cour: « Le risque d'extinction est un véritable problème. C'est un risque réel. Nous pourrions tous mourir. »

La juge a répondu: « Je trouve ironique que votre client, malgré ces risques, crée une entreprise qui opère exactement dans le même domaine », faisant référence à l'entreprise d'IA de Musk, xAI, qui fait désormais partie de SpaceX.

Elle n'a pas autorisé ce témoignage, déclarant: « Ce procès ne porte pas sur les risques liés à la sécurité de l'intelligence artificielle. »

Le procès a débuté lundi et devrait durer plusieurs semaines. Les prochains témoins après Birchall devraient être Brockman et l'expert en sécurité de l'IA Stuart Russell.