Munich Re investit dans l'assurance cyber en rachetant At-Bay

Munich Re cède 0,9% à 519 EUR à Francfort, alors que le réassureur bavarois fait part d'un accord pour acquérir At-Bay, une entreprise américaine d'insurtech qui propose des solutions de cyberassurance et de cybersécurité proactive pour les PME.

Employant environ 280 personnes, At-Bay dessert principalement le marché des PME aux États-Unis, "en se concentrant sur les organisations confrontées à un risque cyber croissant, mais qui manquent souvent des ressources et de l'expertise des grandes entreprises pour gérer efficacement leur cybersécurité".

Grâce à sa plateforme unifiée, il identifie, surveille et réduit en continu le risque cyber assuré tout au long du cycle de vie de la police, tout en générant des données permettant d'améliorer les pratiques de souscription et l'innovation en matière de sécurité. Ses primes brutes souscrites totalisent 278 MUSD.

Cette acquisition constitue une démarche stratégique visant à renforcer la position de Munich Re et de sa filiale Hartford Steam Boiler (HSB) en tant que leaders du marché de la cyberassurance, en combinant l'assurance avec une atténuation proactive des risques et une plateforme technologique de pointe.

"Cela positionne également l'entreprise pour un meilleur accès à un marché cyber qui évolue rapidement, passant d'une couverture autonome, que Munich Re propose déjà, à des plateformes intégrées d'atténuation des risques, gérées en continu", ajoute le groupe allemand.

L'accord définitif a été conclu sur la base d'une valeur d'entreprise de 575 MUSD. La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris l'obtention des autorisations réglementaires requises, et est prévue au 1er trimestre 2027.