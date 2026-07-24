Munich Re en léger repli malgré un profit supérieur au consensus

Munich Re cède 0,4% vers 504 EUR à Francfort malgré l'annonce, en cours de séance, d'un bénéfice net estimé, à titre provisoire, à environ 2,2 MdsEUR au titre du 2e trimestre 2026, à comparer à 2,1 MdsEUR un an auparavant.

Le réassureur, qui publiera ses résultats définitifs le 7 août, souligne qu'il a ainsi nettement dépassé le consensus, établi à 1,786 MdEUR selon une moyenne des estimations de 13 analystes financiers.

"Ce résultat a été soutenu par une performance opérationnelle globalement satisfaisante et par un niveau très faible de charges liées aux sinistres majeurs en réassurance dommages", explique le groupe bavarois.

Parallèlement, Munich Re affirme avoir réalisé un "excellent résultat des investissements", contribuant ainsi de manière significative au résultat net exceptionnel d'ERGO, qui s'élève à environ 0,3 MdEUR.

Au vu du résultat net d'environ 3,9 MdsEUR enregistré au cours du 1er semestre, Munich Re se dit en bonne voie pour atteindre son objectif de résultat net de 6,3 MdsEUR pour l'exercice 2026.