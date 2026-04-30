MUNIC : RÉSULTATS ANNUELS 2025

Croissance de +17% du chiffre d'affaires et marge brute de 37,3%

Doublement de l'EBITDA ajusté : marge d'EBITDA ajusté portée à 23,8%

Dette financière nette ramenée à 2,9 M€ au 31 décembre 2025, ratio de gearing net maîtrisé à 26%

MUNIC (Euronext Growth® Paris – FR0013462231 – ALMUN) , spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2025 (clos au 31 décembre 2025), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 30 avril 2026. Les procédures d'audit des comptes sont finalisées et le rapport d'audit a été émis par les commissaires aux comptes 1 . Le rapport annuel est mis à la disposition du public, sur l'espace investisseurs du site internet de MUNIC.

En K€ - Normes françaises – Données non auditées 2024 2025 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 9 499 11 164 +17% MARGE BRUTE 4 108 4 161 +1% % du chiffre d'affaires 43,2% 37,3% EBITDA AJUSTE 1 1 328 2 661 +100% % du chiffre d'affaires 14,0% 23,8% Dotations nettes aux amortissements et provisions 2 687 2 422 -265 K€ RESULTAT D'EXPLOITATION AJUSTE 2 -1 221 239 +1 460 K€ Résultat d'exploitation -2 151 -751 +1 400 K€ Résultat financier -503 -474 +29 K€ Résultat exceptionnel 604 6 -598 K€ RESULTAT NET -1 120 -229 +891 K€

1 EBITDA ajusté = Résultat d'exploitation ajusté 2 + Dotations aux amortissements et provisions

2 Résultat d'exploitation ajusté = Résultat d'exploitation + CIR net de provision

ACTIVIT É EN CROISSANCE DE +17% EN 2025

Au titre de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires de MUNIC s'est établi à 11,2 M€, en croissance soutenue de +17% par rapport à l'exercice précédent.

Cette performance est principalement le fruit (i) de la reprise de l'activité auprès de clients historiques de MUNIC, (ii) de la montée en puissance des ventes de la solution de gestion de flottes de véhicules Ekkofleet lancée mi-2024 et (iii) de la montée en puissance des ventes chez de nouveaux clients dans le cadre des contrats remportés entre 2022 et 2024 qui sont désormais rentrés en phase déploiement.

Les ventes de Produits de Smart Dongles ont augmenté de +17% sur la période, tandis que les ventes issues des Services ont progressé de +19%, représentant désormais 25% du chiffre d'affaires global de MUNIC. Cette tendance traduit la poursuite de la stratégie de diversification des revenus visant à accroître la récurrence de l'activité de MUNIC, à travers des facturations liées aux abonnements à la plateforme Munic.io.

Par zone géographique, les ventes annuelles sont issues à 65% d'Amériques (vs. 71% un an plus tôt) et à 35% d'Europe (vs. 29%).

MARGE BRUTE EN CROISSANCE DE +1%, REPRÉSENTANT 37,3% DU CHIFFRE D'AFFAIRES

À l'issue de l'exercice 2025, MUNIC a dégagé une marge brute de 4,2 M€, contre 4,1 M€ un an plus tôt. Le taux de marge brute s'élève ainsi à 37,3% du chiffre d'affaires sur l'exercice, contre 43,2% en 2024.

Au cours de l'exercice, la marge brute a été significativement impactée par la forte hausse des droits de douane aux États-Unis intervenue depuis mars 2025. Pour rappel, MUNIC a engagé des mesures correctives, notamment le transfert de sa production de la Chine vers le Mexique pour ses principaux clients américains. Toutefois, les effets de ces actions ne se sont matérialisés qu'à compter du 4 ème trimestre 2025, limitant leur contribution à la marge brute de l'exercice.

DOUBLEMENT DE L'EBITDA AJUSTÉ [1] EN 2025, MARGE D'EBITDA AJUSTÉ 3 PORTÉE À 23,8%

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, l'EBITDA ajusté 3 de MUNIC a doublé pour s'établir à 2,7 M€, contre 1,3 M€ un an plus tôt, grâce aux efforts continus de la société pour optimiser ses dépenses opérationnelles, tout en maintenant les investissements R&D nécessaires pour soutenir le développement de nouveaux produits.

Cette bonne maîtrise des charges opérationnelles se traduit par une baisse des autres achats et charges externes de -20% sur l'exercice, et des charges de personnel de -15% , alors que la société a enregistré une croissance de +17% de son activité.

Le résultat d'exploitation ajusté [2] est désormais positif et s'établit à +0,2 M€ en 2025, en amélioration de +1,5 M€ par rapport à l'an dernier. Il intègre 2,4 M€ de dotations nettes aux amortissements, en diminution de -0,3 M€ par rapport à 2024, composées principalement de l'amortissement de la plateforme EKKO.

Après prise en compte du résultat financier de -0,5 M€ (constitué principalement des charges d'intérêt liées aux obligations convertibles), d'un crédit d'impôt sur les sociétés de 0,9 M€ et en l'absence d'éléments exceptionnels significatifs, le résultat net est quasi à l'équilibre et s'établit à -0,2 M€ en 2025, en amélioration de +0,9 M€ par rapport à l'exercice précédent.

SITUATION BILANCIELLE AU 31 DÉCEMBRE 2025 : RÉDUCTION DES DETTES FINANCIÈRES

Au 31 décembre 2025, les capitaux propres de MUNIC s'élevaient à 11,2 M€, contre 11,4 M€ au 31 décembre 2024.

Les dettes financières ont été largement réduites d'un exercice à l'autre, ramenées à 3,6 M€ à fin décembre 2025 contre 4,8 M€ un an plus tôt, constituées de 0,8 M€ de Prêts garantis par l'Etat, de 1,3 M€ d'obligations convertibles à échéance désormais portée à juillet 2027 ( lire le communiqué du 28 juillet 2025 ), et de dettes financières diverses (dont Bpifrance) pour le solde.

À fin décembre 2025, MUNIC disposait d'une trésorerie disponible de 0,7 M€, contre 1,8 M€ à fin décembre 2024.

Pour rappel, MUNIC a reçu en avril 2025 de la deuxième tranche (750 K€) de la subvention obtenue de l'État français et de Bpifrance. Postérieurement à la clôture de l'exercice 2025, la société a reçu la troisième tranche, du même montant, en février 2026. La quatrième tranche, toujours du même montant, sera versée au 2 nd semestre 2026.

À ce jour, la position de trésorerie de MUNIC lui procure un horizon de financement jusqu'en juillet 2026. Pour étendre cet horizon de trésorerie, MUNIC a notamment entamé une négociation relative aux obligations convertibles. La société travaille également activement sur l'obtention de nouvelles sources de financement qui pourraient notamment prendre la forme d'une augmentation de capital.

La dette financière nette s'inscrit ainsi en diminution à -2,9 M€ (vs. -3,1 M€ fin 2024), représentant à fin décembre 2025 un ratio de gearing net de 26%.

En K€ - Normes françaises

Données auditées 31/12 2024 31/12

2025 En K€ - Normes françaises

Données auditées 31/12

2024 31/12

2025 ACTIF IMMOBILISE 12 148 12 001 CAPITAUX PROPRES 11 387 11 208 dont Immobilisations incorporelles 11 614 11 536 PROVISIONS 668 652 ACTIF CIRCULANT 8 474 6 339 DETTES FINANCIERES 4 839 3 589 dont Stocks 2 521 1 798 dont Emprunts obligataires 1 396 1 274 dont Créances clients 1 993 1 366 dont Emprunts auprès d'établissements de crédit 1 502 766 dont Autres créances 2 199 2 364 dont Dettes financières diverses 1 941 1 549 dont trésorerie 1 761 691 AUTRES DETTES 3 784 2 890 TOTAL ACTIF 20 678 18 339 TOTAL PASSIF 20 678 18 339

PERSPECTIVES

En 2026, concernant les terminaux pour véhicules routiers et les services de données associés, activité historique de MUNIC, la société anticipe une évolution contrastée sur le plan commercial. Certains projets importants exploitant les données véhicules connaissent à nouveau une croissance significative en 2026, engendrant de nouvelles commandes de terminaux et une augmentation des revenus générés par les services. D'autres projets connaissent un ralentissement ou une croissance faible.

Parmi les événements notables post clôture de l'exercice 2025, MUNIC a conclu en mars 2026 un accord stratégique avec BOSCH pour la commercialisation de solutions de diagnostic : la détermination automatisée et à distance de la santé des batteries des véhicules électriques et le diagnostic automobile à distance avec analyse automatisée des codes de défaut des véhicules. Ces solutions s'appuient sur les terminaux et services de MUNIC et sont complétés par les services de BOSCH. Les 2 sociétés commercialisent ces solutions conjointes sur leurs marchés respectifs en Europe et aux Etats-Unis. Les premières ventes de ces solutions interviennent dès 2026.

Concernant EKKOFleet, solution de gestion connectée de flottes de véhicules lancée mi-2024, l'année 2025 a été principalement consacrée à la consolidation de la solution avec les premiers clients. En 2026 MUNIC suit un calendrier ambitieux d'enrichissement des fonctionnalités pour adresser un marché toujours plus large, ainsi qu'un programme de prospection intense en direct et en indirect. Cela se traduit par une participation à de nombreux salons en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que par la signature dès le 1 er trimestre 2026 d'accords de distribution de la solution en marque blanche dans ces 2 régions.

Enfin pour les 2 nouveaux marchés ouverts grâce au programme France relance 2030 dont bénéficie la société, MUNIC anticipe la signature de premiers contrats dès le 1 er semestre 2026 , dans les 2 marchés : solutions de collecte de données pour engins spéciaux et smart vision pour les flottes de véhicules routiers.

Pour rappel les solutions de collecte de données pour engins spéciaux se résument en une adaptation de la gamme de terminaux à ce marché, via l'ajout de nouvelles interfaces électroniques en complément des interfaces existantes (notamment Ethernet et/ou Modbus ) et via une conception électronique et mécanique qui répond aux exigences environnementales plus élevées (température, chocs thermiques, humidité, projection de fluides divers, contraintes mécanique telles que chocs, pression, etc.) ce qui concerne à la fois le boitier et la connectique ainsi que certains composants dont la plage de fonctionnement doit être étendue pour supporter ces contraintes.

Pour la partie smart vision , il s'agit de compléter les solutions de collecte de données avec une ou plusieurs caméras, voire d'autres capteurs tels que radars ou lidars, et des capacités d'IA (intelligence artificielle) embarquée et en cloud pour analyser en continu l'intérieur et l'extérieur des véhicules en vue de détecter et signaler/remonter toute situation à risque. Pour ce faire, MUNIC s'appuie notamment sur ses terminaux embarqués complétés par des caméras wifi, pour la communication avec le cloud via les terminaux, ainsi que sur son système d'exploitation unique Morpheus spécifiquement amélioré pour ces nouveaux usages.

Pour adresser ces deux nouveaux marchés, en complément des travaux de R&D sur le cloud , MUNIC a mené depuis 2024 un important programme de refonte complète de son système d'exploitation embarqué Morpheus . La nouvelle version, Morpheus 4.X , capitalise sur l'expertise historique de MUNIC dans les systèmes embarqués communicants ouverts aux développeurs tiers, tout en intégrant les capacités les plus récentes en matière d'IA par apprentissage et en s'appuyant sur les langages et outils de programmation les plus performants du marché (notamment Rust et Python ). Avec ce système d'exploitation de nouvelle génération, MUNIC consolide de manière décisive son avance technologique sur le segment des terminaux embarqués et de l' Edge AI .

Sur le plan architectural, là où Morpheus 3.X reposait sur Java pour assurer l'isolation entre les couches applicatives et les couches critiques du système d'exploitation, Morpheus 4.X adopte un mécanisme plus performant fondé sur la conteneurisation embarquée. Les premiers projets exploitant les nouvelles capacités de Morpheus 4.X sont mis en production et seront livrés en 2026, année de l'aboutissement de cet important programme de R&D.

AGENDA FINANCIER 2026

23 juillet 2026 Chiffre d'affaires semestriel 2026 8 octobre 2026 Résultats semestriels 2026 28 janvier 2027 Chiffre d'affaires annuel 2026 15 avril 2027 Résultats annuels 2026

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Manon Clairet

Relations Presse

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Zineb ESSAFI

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 90

munic@actus.fr

1 Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 font l'objet de la réserve suivante par le commissaire aux comptes : Les comptes annuels ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation. La société nous a présenté un état de trésorerie prévisionnelle sur les 12 mois de l'exercice 2026 faisant apparaître une impasse de trésorerie à fin juillet 2026. L'entreprise et ses conseils financiers travaillent à la résolution de cette impasse.

[1] EBITDA ajusté = Résultat d'exploitation ajusté + Dotations aux amortissements et provisions

[2] Résultat d'exploitation ajusté = Résultat d'exploitation + CIR net de provision