Mule bancaire : méfiez-vous de cette arnaque qui se répand…

(Le phénomène de mule bancaire est une arnaque qui prend de l'ampleur en piégeant des personnes avec un transfert de fonds illégaux - Crédit photo : Adobe Stock)

Si quelqu'un vous verse une somme d'argent par mégarde : ne vous réjouissez pas ! Dans tous les cas, en devenant une mule bancaire (en étant complice ou victime de transfert de fonds illégaux), vous vous exposez à des risques sérieux. Découvrez le fonctionnement de cette méthode frauduleuse qui fait de plus en plus de victimes.

En quoi consiste l'arnaque à la mule bancaire ?

Vous connaissiez peut-être déjà les mules dans les trafics de drogue qui désignent les personnes rémunérées pour transporter des stupéfiants par ingestion à leurs risques et périls dans un autre pays. Le terme de mule bancaire s'inspire en effet de l'implication d'un individu dans un circuit illégal, afin d'écouler discrètement et en toute impunité des montants importants d'argent sale.

Quel est le profil d'une mule bancaire ?

Il peut s'agir d'une personne voulant rendre service à l'une de ses connaissances (en ayant conscience de l'activité illégale à laquelle elle s'adonne ou en cédant à ses demandes) ou à un profil plus innocent sollicité pour restituer de l'argent indûment perçu. Dans les deux cas, elle est approchée par un tiers qui se veut rassurant et qui est la plupart du temps «désolé» du dérangement causé à sa victime.

Quel est le mécanisme d'arnaque à la mule bancaire ?

La victime (ou personne complaisante) appelée mule bancaire reçoit un virement soi-disant envoyé par erreur. Quelques minutes ou heures après le constat du montant au crédit dudit compte bancaire, on lui adresse une demande de transfert d'argent dans l'autre sens pour annuler l'opération indésirable qui n'aurait jamais dû avoir lieu… Les causes de l'erreur le plus souvent invoquées par les arnaqueurs sur internet sont : erreur de saisie de numéro de compte, étourderie…

La mule bancaire qui accepte cette manipulation d'argent peut agir pour l'escroc bénévolement («pour rendre service») ou contre rémunération (1).

À noter : en général, les montants à blanchir sont scindés en petites sommes unitaires (inférieures à 300 euros) pour limiter la perte sèche en cas de non-retour des fonds ou de méfiance de la personne à piéger.

Mule bancaire : quel est l'intérêt pour les cybermalfaiteurs ?

Les enjeux pour les cybercriminels de recourir à des mules bancaires pour couvrir leurs activités sont doubles :

Brouiller les pistes du circuit de l'argent sale en comptant sur l'honnêteté ou la collaboration de leur proie, qui devient à son tour un nouveau maillon de la chaîne de blanchiment.

Poursuivre leurs opérations illégales en toute impunité, après avoir cassé la traçabilité de l'argent sale depuis l'origine des fonds.

Quels sont les risques pénaux et financiers pour la mule bancaire ? La personne qui encaisse un montant d'argent issu du blanchiment encourt une peine de prison de 5 ans et une amende de 375.000 euros (2).

Quelques conseils et bonnes pratiques pour déjouer ces tentatives de fraude

Les signaux dont il faut impérativement se méfier souvent via les moyens de communication en ligne (plateformes) sont de plusieurs natures :

Demande de remboursement immédiat reçu par message.

Promesse de gains faciles et immédiats avec un recrutement de mules notamment sur les réseaux sociaux (3).

Invitation à cliquer sur un lien dans un mail ou un sms, qui vous demandera ensuite de renseigner vos coordonnées bancaires telles que le RIB et l'IBAN.

Bienveillance soudaine et exagérée de personnes inconnues ou récemment rencontrées.

Ne minimisez pas votre rôle dans la fraude à la mule qui consiste en une chaîne de blanchiment d'argent sale, quand vous y êtes associé, même de manière involontaire. Signalez toute anomalie à votre banque et à la police pour prouver votre bonne foi en transmettant les coordonnées de votre interlocuteur.

En tant que client BoursoBank, retrouvez dans notre rubrique sécurité des recommandations utiles au quotidien.

