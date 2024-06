Fraude bancaire : 6 méthodes fréquemment utilisées par les arnaqueurs

(Crédits photo : Adobe Stock - Cybermalfaiteur procédant à une fraude à la carte bancaire suite à ruse ou arnaque de sa cible sur internet)

Les grandes vacances sont symboles de détente et d'insouciance par opposition au reste de l'année. Pourtant, les tentatives de fraude bancaire ne diminuent pas pendant l'été, bien au contraire. Voici 6 exemples de fraude très répandues ainsi que nos conseils pour y échapper.

1) Un faux conseiller qui se présente par téléphone ou à domicile

Une personne aimable et à l'écoute disposant de votre numéro de téléphone vous propose des produits financiers a priori attractifs mais… qui n'existent pas ou qui sont largement surévalués !

Les risques que vous prenez en poursuivant l'échange avec un faux conseiller :

Souscrire une offre mensongère dont vous ne verrez jamais les retombées financières.

Lui transmettre des données bancaires ou personnelles (strictement confidentielles) qu'il exploitera sur-le-champ ou ultérieurement à votre insu.

Comment se protéger ? Coupez court à la discussion et si vous souhaitez absolument en avoir le cœur net, vérifiez par vous-même auprès de la soi-disant société (sans appeler au faux numéro que l'arnaqueur aura pris soin de vous remettre).

2) Un faux collaborateur bancaire qui vous alerte… sur un risque de fraude !

La technique du vishing ou "hameçonnage par téléphone" est désormais bien répandue. Nous venons de détecter une action frauduleuse sur votre compte bancaire" ou "Il est nécessaire de changer votre mot de passe immédiatement car une fuite de données a été constatée sur une liste de clients" sont autant de fausses annonces qui peuvent semer le doute auprès des clients du système bancaire. Un caractère d'urgence, de gravité ou un stress palpable peut même accompagner la requête de l'interlocuteur. D'autres thèmes sont parfois avancés par le cybermalfaiteur pour attirer l'attention : blocage de la carte vitale, retard de colis, amende impayée...

Rappels importants - Un collaborateur de votre banque ne vous demandera jamais :

De lui partager vos codes de connexion sur l'Espace Client de votre banque.

De lui transmettre le numéro de votre carte bancaire (au recto 13 chiffres et date d'expiration et au verso le code CVC à 3 chiffres).

De lui divulguer le code confidentiel de votre carte bancaire (4 chiffres).

En synthèse, si une personne vous les réclame, c'est qu'elle ne fait aucunement partie de la banque dans laquelle elle prétend travailler. D'ailleurs pour stopper une fraude en cours, la banque n'a jamais besoin d'une intervention de ses clients.

Si malgré toutes ces précautions, vous pensez avoir été victime de tromperie, suivez immédiatement les consignes détaillées du gouvernement pour signaler des agissements frauduleux et porter plainte.

3) Le SMS ou message WhatsApp simulant la détresse d'un proche

La nouvelle tendance observée est de recevoir un message anonyme où votre présumé enfant affirme écrire depuis le téléphone d'un ami, suite à la perte du sien. Ce message plausible reçu sème le trouble chez le destinataire puisque la sécurité de son jeune est en jeu. À ce moment-là, la tentation de rappeler au numéro indiqué est grande et légitime.

Que se passe-t-il ensuite ? Si vous amorcez la conversation, vous pourriez être invité à cliquer sur un lien indésirable, susceptible d'installer un malware sur votre appareil.

Comment s'assurer d'une éventuelle usurpation d'identité ? Ne cliquez surtout pas sur le lien du message et essayez toujours de reprendre contact avec votre enfant via le numéro de téléphone ou la messagerie que vous utilisez habituellement. Vous vous rendrez compte qu'il fonctionne toujours parfaitement. Vous pouvez également demander à votre interlocuteur de vous rappeler sur votre ligne fixe (que vous en ayez une ou pas) afin de le confondre.

A savoir Connaissez-vous le spoofing ? En utilisant la pression ou la manipulation, le cybermalfaiteur arrive à ses fins en ciblant les particuliers. Cette technique a déjà représenté 340 millions d'euros de fraude en 2022 (soit une hausse de 27% par rapport à l'année précédente) (1).

4) Le QR code intrigant qui incite au scan

Ils sont partout : au restaurant, au supermarché et même dans la rue sur des affiches ! Il est tentant de découvrir ce qui se cache derrière chaque QR code mystérieux… Et c'est là que les soucis peuvent survenir par manque de vigilance.

Que recherchent les cybermalfaiteurs ? Comme ils maîtrisent la technique de génération des QR codes, ils orientent l'internaute vers un site pirate créé à cet effet, où vous seront demandées in fine vos données bancaires ou personnelles.

Comment se méfier des QR codes ? Quelques indicateurs (non exhaustifs) peuvent déjà vous alerter comme les fautes d'orthographe et l'url suspect du site où vous atterrissez après le scan (2).

5) Le WhatsApp sentimental pour vous amadouer et… vous soutirer de l'argent

Certaines pratiques actuelles montrent l'usage de WhatsApp après une entrée en relation sur des sites de rencontres. Une fois le contact établi et la confiance instaurée après plusieurs semaines ou mois, la personne avec qui vous échangez (qui se trouve peut-être sur un autre continent et qui a déjà une vie de couple très équilibrée !) va vous demander de l'aide suite à un aléa qui l'oblige à débourser des frais soudains. En jouant sur la corde sensible et la situation précaire dans laquelle elle se trouve, elle cherche à obtenir un virement de fonds de votre part qu'elle vous remboursera ultérieurement ou qu'elle vous demandera de prendre en charge compte tenu du sérieux de votre prétendue relation…

Quel est le risque de lui venir en aide ? Se faire extorquer de l'argent, par étape.

Comment se prémunir du risque ? Même voir la personne en vidéo n'est pas une condition suffisante alors que de nombreux logiciels de trucage audio et vidéo permettent de masquer sa véritable identité. En revanche, la méthode demandée par votre contact pour lui envoyer des fonds doit vous mettre la puce à l'oreille (surtout quand il s'agit de cartes ou coupons prépayés ou rechargeables à acheter en bureau de tabac). Dans tous les cas, n'acceptez jamais ces demandes de transfert de fonds (3).

6) Les escroqueries aux bonnes nouvelles envoyées par mail

Si on vous annonce que vous avez gagné ou que vous avez été tiré au sort, ne cédez pas à la tentation d'aller plus loin. Ces arnaques peuvent revêtir plusieurs formes alléchantes : bons d'achat, loterie… qui vous invitent à poursuivre les démarches pour réclamer votre cadeau personnel.

Quel est l'objectif poursuivi pas ces individus malveillants ? Ces arnaques massives ont pour but de piéger des personnes curieuses de connaître leur fameuse récompense. Pour cela, elles sont invitées à régler tout ou partie des frais de livraison et c'est là que commencent les problèmes...

Pour les éviter : rappelez-vous qu'il n'y a aucune raison valable qu'un inconnu devienne soudainement votre bienfaiteur ou ami généreux !

Les acteurs du système bancaire ne vous le diront jamais assez : ne confiez jamais physiquement ou à distance votre carte bancaire, ni vos codes confidentiels à un inconnu. Même en vacances, ne relâchez pas votre vigilance et gardez bien ces bons réflexes en tête.

