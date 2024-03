Ces 6 choses simples à faire pour protéger votre compte bancaire

(Crédits photo : Adobe Stock - Arnaque d'une cliente par un cybermalfaiteur se faisant passer pour un conseiller bancaire)

La protection de vos données personnelles est essentielle. Il doit en être de même pour vos données bancaires qui méritent une sécurité absolue. Même si vous avez confiance dans votre banque, cela ne vous dispense pas d'appliquer au quotidien des bonnes pratiques de prévention pour lutter contre la fraude et la cybermalveillance qui font preuve d'une ingéniosité infinie pour tromper leurs victimes. Voici un rappel des 6 choses simples à faire pour éloigner les risques sur votre compte bancaire.

1) Choisissez un mot de passe complexe et unique pour l'Espace Client

La personnalisation d'un mot de passe qui dissuadera les fraudeurs est très importante. La plupart du temps, les établissements bancaires imposent l'exclusion des éléments suivants, trop faciles à deviner :

Mois et/ou année de naissance du client.

Répétition des mêmes chiffres

Suite logique évidente de chiffres.

Avec un changement de mot de passe périodique requis le plus souvent sur l'Espace Client, la sécurité est renforcée.

Stop aux codes «passe-partout» : n'appliquez pas, par facilité, les mêmes codes confidentiels pour tous vos sites et applications. Cela faciliterait grandement l'accès à vos comptes clients par une personne mal attentionnée.

2) Ne divulguez en aucun cas vos données bancaires

Le partage d'informations bancaires (identifiants, mots de passe, RIB et code confidentiel de la carte bancaire) est fortement déconseillé et ce, sous toutes ses formes :

Oralement ou par écrit à son entourage. À cet effet, il est plutôt recommandé de les mémoriser et de les tester régulièrement chez un commerçant ou sur son appli bancaire.

Au téléphone ou physiquement à un supposé conseiller bancaire, qui n'est autre qu'un imposteur. En effet, un vrai conseiller de clientèle ne vous demandera jamais vos données confidentielles pour accéder à votre compte.

Sur des sites non officiels en enregistrant automatiquement votre carte «au cas où… ou pour gagner du temps la prochaine fois». Vous pourriez avoir des mauvaises surprises si quelqu'un prenait la main sur votre ordinateur.

3) Soyez prudent en cas de navigation inhabituelle sur Internet

L'utilisation d'un wifi public peu ou non sécurisé ou d'un autre PC (prêté, mis à disposition…) peut s'avérer dangereuse notamment en cas de saisie des données confidentielles liées à votre compte bancaire .

À noter : il est préférable de se connecter avec un débit plus lent grâce au forfait 4G ou 5G de son opérateur de téléphonie, plutôt que de se brancher sur une borne wifi publique.

4) Ne cliquez jamais sur un lien dans un email ou un sms «trompe-l'œil»

Les faux emails ressemblent à s'y méprendre aux emails authentiques. Pour les reconnaître, il s'agit de ne se laisser impressionner ni par l'objet ni par l'expéditeur qui semble plausible au premier regard (CPAM, Impôts.gouv., Chronopost et… votre soi-disant banque !). Voici nos conseils dès réception d'un email a priori douteux :

Vérifier avant toute action de votre part l'identité d'un expéditeur en passant la souris sur son adresse email qui s'affichera en surbrillance.

Se méfier d'un mail présentant un caractère d'urgence ou le ton familier, apitoyant ou menaçant.

Identifier les éventuels écarts de forme, d'orthographe ou de logo qui peuvent trahir le fraudeur, en sachant que ce critère n'est qu'indicatif et que les cybermalfaiteurs progressent en écriture, syntaxe et présentation d'email.

Signaler les emails d'hameçonnage ou les classer en indésirable en cas de doute.

À retenir : il s'agit de ne pas cliquer sur le lien proposé, même si celui-ci intrigue ou attire le regard, car il marque le début du piège qui se refermera peut-être ensuite sur la victime de cybermalveillance.

5) Vérifiez régulièrement vos relevés de comptes bancaires

La bonne pratique est de détecter rapidement d'éventuelles anomalies (montants injustifiés, tiers/organismes inconnus…) en consultant régulièrement son compte bancaire et les flux sortants (notamment les derniers débits enregistrés).

Un chiffre clé : le montant des fraudes à la carte bancaire en France s'est élevé à environ 464 millions d'euros en 2022 (1).

6) Privilégiez le paiement mobile pratique et sûr

Sans le support physique de la carte bancaire (par l'enrôlement de celle-ci sur votre smartphone ou le choix d'une carte 100% dématérialisée ), l'authentification forte du paiement mobile rajoute de la sécurité à vos transactions. En effet, la reconnaissance faciale ou la saisie du code secret est un prérequis pour l'utilisation du téléphone comme moyen de paiement. Ainsi, l'accès au compte bancaire est conditionné par la détention de votre smartphone.

Petit rappel : le plafond de vos paiements sur mobile est le même que celui de vos paiements en carte bancaire (il n'y a donc pas de limitation à 50 euros comme avec le sans contact !).

La protection votre compte bancaire passe par un ensemble de processus et de précautions au quotidien. Avec des barrières technologiques renforcées et une vigilance accrue des clients, les cybercriminels rencontreront plus de freins pour arriver à leurs fins rapidement. À la clé : des transactions et opérations bancaires plus sereines dont vous seul serez à l'origine.

