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MOVES-Selon certaines sources, Bank of America recrute Srijith Nair de Goldman Sachs pour un poste de direction dans le secteur bancaire en Asie
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 12:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la réponse de Bank of America dans le troisième point) par Yantoultra Ngui

Bank of America BAC.N a recruté Srijith Nair, anciennement chez Goldman Sachs GS.N , pour diriger sa couverture du groupe des institutions financières (FIG) en Asie, à l'exception de la Chine et du Japon, ont indiqué deux sources proches du dossier.

* M. Nair dirigera également la couverture des clients du secteur de l’assurance dans toute la région Asie-Pacifique et sera basé à Singapour.

* Il devrait prendre ses fonctions fin septembre et rendra compte à Michael Evans, qui dirige le pôle FIG en Asie-Pacifique.

* Bank of America et Goldman Sachs n’ont pas souhaité faire de commentaires.

* Selon son profil LinkedIn, M. Nair possède vingt ans d’expérience dans la banque d’investissement, acquise chez Citi, Barclays et Goldman Sachs. Il a rejoint Goldman en 2021 en provenance de Barclays, où il travaillait après avoir occupé un poste chez Citi.

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