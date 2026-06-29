MOVES-Selon certaines sources, Bank of America aurait recruté Srijith Nair, ancien de Goldman Sachs, pour occuper un poste de direction dans le secteur bancaire en Asie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yantoultra Ngui

Bank of America BAC.N a recruté Srijith Nair, anciennement chez Goldman Sachs GS.N , pour diriger son groupe dédié aux institutions financières (FIG) en Asie, à l'exception de la Chine et du Japon, ont indiqué deux sources proches du dossier.

* M. Nair sera également chargé de la gestion des clients du secteur de l’assurance dans toute la région Asie-Pacifique et sera basé à Singapour.

* Il devrait prendre ses fonctions fin septembre et rendra compte à Michael Evans, qui dirige le pôle FIG en Asie-Pacifique.

* Bank of America n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Goldman Sachs a refusé de s’exprimer.

* Selon son profil LinkedIn, M. Nair possède vingt ans d’expérience dans la banque d’investissement, acquise chez Citi, Barclays et Goldman Sachs. Il a rejoint Goldman en 2021 en provenance de Barclays, où il travaillait après avoir occupé un poste chez Citi.