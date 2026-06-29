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MOVES-Selon certaines sources, Bank of America aurait recruté Srijith Nair, ancien de Goldman Sachs, pour occuper un poste de direction dans le secteur bancaire en Asie
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 10:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yantoultra Ngui

Bank of America BAC.N a recruté Srijith Nair, anciennement chez Goldman Sachs GS.N , pour diriger son groupe dédié aux institutions financières (FIG) en Asie, à l'exception de la Chine et du Japon, ont indiqué deux sources proches du dossier.

* M. Nair sera également chargé de la gestion des clients du secteur de l’assurance dans toute la région Asie-Pacifique et sera basé à Singapour.

* Il devrait prendre ses fonctions fin septembre et rendra compte à Michael Evans, qui dirige le pôle FIG en Asie-Pacifique.

* Bank of America n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Goldman Sachs a refusé de s’exprimer.

* Selon son profil LinkedIn, M. Nair possède vingt ans d’expérience dans la banque d’investissement, acquise chez Citi, Barclays et Goldman Sachs. Il a rejoint Goldman en 2021 en provenance de Barclays, où il travaillait après avoir occupé un poste chez Citi.

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