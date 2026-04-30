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MOUVEMENTS-JPMorgan recrute Mihok, ancien de KBW, au poste de directeur général au sein de son équipe bancaire
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 19:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a recruté Chris Mihok, anciennement chez Keefe, Bruyette & Woods, au poste de directeur général chargé du secteur bancaire, renforçant ainsi l'équipe dédiée aux institutions financières, a déclaré jeudi un porte-parole.

M. Mihok sera sous la responsabilité de Clay Robinson et Andrew Spicehandler, qui dirigent les activités bancaires en Amérique du Nord. Il prendra ses fonctions début juillet, a précisé le porte-parole. JPMorgan était l'un des conseillers financiers de la société britannique Schroders SDR.L , qui est en passe d'être rachetée par le gestionnaire d'actifs américain Nuveen pour 9.9 milliards de livres sterling (13.4 milliards de dollars) dans le cadre d'une opération qui met fin à l'indépendance de cette société londonienne vieille de 222 ans. JPMorgan a également conseillé la banque régionale américaine Webster WBS.N , que la banque espagnole Santander SAN.MC rachète dans le cadre d'une transaction de 12.2 milliards de dollars .

Bloomberg avait précédemment annoncé l'embauche de Mihok, ancien de KBW.

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