MOUVEMENTS-Exxon recrute Lukefahr de Phillips 66 pour diriger le négoce d'électricité et de gaz en Amérique du Nord, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil XOM.N a embauché Keo Lukefahr, la responsable du négoce de produits dérivés du raffineur américain Phillips 66 PSX.N , en tant que responsable du négoce de gaz et d'électricité en Amérique du Nord, ont indiqué deux sources au fait de la situation.

Avant de rejoindre Phillips 66 en 2024, Mme Lukefahr était responsable du négoce des produits dérivés et des énergies renouvelables chez Aramco Trading et Motiva Enterprises avant sa fusion avec Aramco.

Elle a également travaillé comme responsable du négoce du gaz naturel et du GNL chez PetroChina et comme vice-présidente du négoce pour l'Amérique du Nord du gaz et de l'électricité chez BP BP.L .

Phillips 66 s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'Exxon et Lukefahr n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.