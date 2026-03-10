 Aller au contenu principal
MOUVEMENTS-Exxon recrute Lukefahr de Phillips 66 pour diriger le négoce d'électricité et de gaz en Amérique du Nord, selon certaines sources
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 23:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil XOM.N a embauché Keo Lukefahr, la responsable du négoce de produits dérivés du raffineur américain Phillips 66 PSX.N , en tant que responsable du négoce de gaz et d'électricité en Amérique du Nord, ont indiqué deux sources au fait de la situation.

Avant de rejoindre Phillips 66 en 2024, Mme Lukefahr était responsable du négoce des produits dérivés et des énergies renouvelables chez Aramco Trading et Motiva Enterprises avant sa fusion avec Aramco.

Elle a également travaillé comme responsable du négoce du gaz naturel et du GNL chez PetroChina et comme vice-présidente du négoce pour l'Amérique du Nord du gaz et de l'électricité chez BP BP.L .

Phillips 66 s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'Exxon et Lukefahr n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Valeurs associées

BP
499,700 GBX LSE -2,02%
EXXON MOBIL
148,120 USD NYSE -1,53%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
PHILLIPS 66
162,550 USD NYSE -0,14%
Pétrole Brent
91,40 USD Ice Europ +1,79%
Pétrole WTI
86,90 USD Ice Europ +1,64%
Fermer

