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Moulinvest double son bénéfice mais reste vigilant face aux risques géopolitiques
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 18:25

Le groupe industriel spécialisé dans l'éco-construction, le bois énergie et l'imprégnation du bois a publié des résultats en forte progression au titre du premier semestre de son exercice 2025-2026, grâce à la bonne tenue de ses activités Bois Construction et Bois Energie ainsi qu'à une amélioration sensible de sa rentabilité.

Moulinvest a publié des résultats semestriels en nette amélioration, avec un chiffre d'affaires en hausse de 5,7% à 51,6 MEUR, porté principalement par les activités Bois Construction et Bois Energie. Malgré le fort recul du pôle Imprégnation, pénalisé par l'arrêt des exportations de poteaux vers l'Algérie, le groupe a bénéficié d'une progression de sa marge brute et d'une baisse de ses charges externes.

L'EBITDA a ainsi bondi de 36,8% à 11,1 MEUR, tandis que le résultat d'exploitation a presque doublé à 4,8 MEUR. Soutenu également par la réduction de son endettement, Moulinvest a plus que doublé son bénéfice net, qui atteint 3,5 MEUR contre 1,6 MEUR un an plus tôt.

Pour le second semestre, le groupe reste prudent face aux incertitudes géopolitiques et notamment aux conséquences potentielles du blocage du détroit d'Ormuz sur ses coûts et sa logistique. Les perspectives demeurent toutefois favorables dans le Bois Construction, Décovert et Bois Energie, alors que la reprise de l'activité Poteaux reste tributaire d'une réouverture du marché algérien. Moulinvest poursuit par ailleurs ses investissements industriels avec la construction d'une nouvelle unité de production attendue en 2027.

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