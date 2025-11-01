Motiva et deux autres raffineries de l'est du Texas reprennent leurs activités normales, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La raffinerie de Motiva Enterprises, d'une capacité de 640 500 barils par jour (bpj), située à Port Arthur, Texas, ainsi que deux autres dans cette ville de la côte du Golfe de l'est du Texas, fonctionnaient normalement après s'être remises de dysfonctionnements, ont déclaré des personnes familières avec les opérations des usines.

La raffinerie Motiva, qui est la plus grande raffinerie du pays en termes de capacité, et la raffinerie Valero Energy

VLO.N de Port Arthur, d'une capacité de 380 000 bpj, ont subi des pannes multiples le 26 octobre parce qu'elles ont perdu l'approvisionnement en azote gazeux d'une usine en Louisiane, ont indiqué des sources dans les deux usines.