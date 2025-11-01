 Aller au contenu principal
Nikkei 225
52 411,34
+2,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Motiva et deux autres raffineries de l'est du Texas reprennent leurs activités normales, selon certaines sources
information fournie par Reuters 01/11/2025 à 03:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La raffinerie de Motiva Enterprises, d'une capacité de 640 500 barils par jour (bpj), située à Port Arthur, Texas, ainsi que deux autres dans cette ville de la côte du Golfe de l'est du Texas, fonctionnaient normalement après s'être remises de dysfonctionnements, ont déclaré des personnes familières avec les opérations des usines.

La raffinerie Motiva, qui est la plus grande raffinerie du pays en termes de capacité, et la raffinerie Valero Energy

VLO.N de Port Arthur, d'une capacité de 380 000 bpj, ont subi des pannes multiples le 26 octobre parce qu'elles ont perdu l'approvisionnement en azote gazeux d'une usine en Louisiane, ont indiqué des sources dans les deux usines.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,96 USD NYMEX -2,49%
Pétrole Brent
65,07 USD Ice Europ +0,54%
Pétrole WTI
60,87 USD Ice Europ +0,93%
TOTALENERGIES
53,950 EUR Euronext Paris +0,58%
VALERO ENERGY
169,600 USD NYSE -0,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

