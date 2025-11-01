Motiva et deux autres raffineries de l'est du Texas reprennent leurs activités normales, selon certaines sources

(TotalEnergies pas de commentaire, pas de réponse de Valero et Motiva) par Erwin Seba

La raffinerie de 640 500 barils par jour de Motiva Enterprises (bpd) Port Arthur, Texas, ainsi que deux autres dans la ville de la côte est du Texas ont fonctionné normalement après avoir récupéré des dysfonctionnements, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

La raffinerie Motiva, qui est la plus grande raffinerie du pays en termes de capacité, et la raffinerie Valero Energy

VLO.N de Port Arthur, d'une capacité de 380 000 bpj, ont subi des dysfonctionnements multiples le 26 octobre parce qu'elles ont perdu l'approvisionnement en azote gazeux d'une usine en Louisiane, ont indiqué des sources dans les deux usines.

La raffinerie TotalEnergies TTEF.PA de Port Arthur, d'une capacité de 238 000 bpj, a subi une panne de chaudière le 26 octobre, entraînant une perte de vapeur nécessaire à la production d'électricité et au raffinage du brut, ont indiqué des sources au fait des opérations de l'usine.

Marie Maitre, porte-parole de TotalEnergies, n'a pas souhaité s'exprimer sur les activités de la raffinerie.

Les porte-parole de Motiva et de Valero n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le 27 octobre, la raffinerie Motiva a redémarré les unités mises hors service par l'interruption de l'approvisionnement en azote, selon les sources.

Les unités de la raffinerie Valero ont redémarré mardi, selon les sources.

Les unités de la raffinerie TotalEnergies ont été remises en service en milieu de semaine, selon les sources.

L'interruption de TotalEnergies est survenue quelques jours après que la raffinerie ait fini de redémarrer la petite unité de distillation de brut (CDU) ainsi que d'autres unités, après une révision planifiée de deux mois, ont indiqué les sources.

TotalEnergies TTEF.PA a commencé la révision à la mi-août du reformeur catalytique continu (CCR), de trois hydrotraiteurs diesel d'une capacité combinée de 84 000 bpj, d'un hydrotraiteur de naphta de 42 000 bpj et d'un bloc de soufre, ainsi que de l'ACU-2 CDU de 40 000 bpj et de l'unité de distillation sous vide-1 (VDU-1), qui lui est associée, d'une capacité de 51 000 bpj, ont indiqué les sources.

L'unité de distillation sous vide ACU-1, d'une capacité de 150 000 bpj, est restée en service tandis que l'unité ACU-2 a été fermée.

Les CDU fonctionnent à la pression atmosphérique et décomposent le pétrole brut en matières premières pour toutes les autres unités de la raffinerie.

Les VDU décomposent également le pétrole brut en matières premières, mais fonctionnent à la pression du vide.

Les reformeurs convertissent les sous-produits du raffinage en composants améliorant l'octane et ajoutés à l'essence non finie.

Les hydrotraiteurs éliminent le soufre des carburants et de leurs matières premières afin de se conformer aux règles environnementales américaines.