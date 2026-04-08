Mosaic interrompt ses activités minières dans deux complexes au Brésil

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La société de fertilisants Mosaic MOS.N a déclaré mercredi qu'elle entamera le processus de mise en veilleuse et de démobilisation de son complexe minier et chimique d'Araxá et qu'elle mettra en veilleuse les activités minières connexes au complexe de Patrocínio au Brésil.