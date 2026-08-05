Mosaic annonce une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel en raison d'une baisse de la production

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Le fabricant d'engrais Mosaic MOS.N a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, pénalisé par une demande atone et une production nationale réduite.

Mosaic est un producteur-distributeur mondial d'engrais à base de phosphate et de potasse ainsi que de produits agricoles destinés aux marchés agricoles mondiaux. Son action a reculé de 2 % en séance prolongée.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La société, dont le siège se trouve à Tampa, en Floride, a enregistré un chiffre d'affaires net de 2,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, en baisse de 6,7 % par rapport à l'année précédente.

* “Les conditions commerciales sont restées difficiles au deuxième trimestre, principalement en raison des problèmes de disponibilité et de prix du soufre”, a déclaré le directeur général Bruce Bodine.

* Les marchés du soufre et de l’ammoniac continuent de subir des perturbations généralisées, ce qui entraîne une hausse des coûts des matières premières et des réductions de production dans l’ensemble de l’industrie mondiale du phosphate, a indiqué la société.

* Mosaic a revu à la baisse, pour la deuxième fois cette année, ses prévisions de dépenses d’investissement annuelles, les ramenant de 1,25 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars à 1,2 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

* En juillet, la société avait annoncé une réduction temporaire de ses activités liées aux phosphates au Brésil, affectées par la baisse de l'offre mondiale et la hausse des prix du soufre, matière première essentielle.