Morningstar qualifie l'offre publique d'achat de Warburg Pincus sur la société australienne Ingenia d'« offre médiocre »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 septembre - ** La société australienne Ingenia Communities INA.AX a rejeté lundi l'offre de rachat de 1,94 milliard de dollars australiens (1,40 milliard de dollars) formulée par Warburg Pincus, estimant que cette offre était sous-évaluée
** Morningstar estime que cette offre était « médiocre »; le prix proposé de 4,75 dollars australiens par action représente une décote de 17 % par rapport à l’estimation de la juste valeur de 5,70 dollars australiens par action retenue par le cabinet d’analyse financière
** Morningstar estime que Warburg Pincus cherchait à tirer parti du faible cours de l’action d’Ingenia, qui a chuté de plus de 13 % au cours de la dernière semaine d’août à la suite de l’annonce selon laquelle Ingenia proposait de racheter Peet PPC.AX pour 992,5 millions de dollars australiens
** L’une des conditions posées par Warburg Pincus est que l’acquisition de Peet par Ingenia ne se concrétise pas
** Par ailleurs, Morningstar adopte une position neutre quant à l’acquisition proposée de Peet, mais estime qu’elle comporte des risques compte tenu du modèle économique cyclique de l’entreprise
(1 $ = 1,3858 dollars australiens)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer