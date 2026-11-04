Morgan Stanley se met à la tokenisation

La tokenisation de la finance traditionnelle poursuit son essor avec le récent lancement du service DTS de la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC). Une option qui permet à Morgan Stanley de faire partie des premières banques à tokeniser des actifs du monde réel.

Morgan Stanley se lance dans la tokenisation avec la DTCC

Le fait est désormais indéniable, la tokenisation se prépare à révolutionner la finance traditionnelle en permettant d'émettre des actifs du monde réel (RWA) en versions numériques directement sur la blockchain, avec la possibilité associée de pouvoir les transférer en temps réel, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

Une réalité à laquelle souhaite très clairement s'associer la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), dont l'activité consiste à assurer des opérations de compensation, de règlement et de conservation des titres américains, avec le récent lancement de son service DTCC Tokenization Service (DTS) le 28 octobre dernier.

De quoi permettre à certains géants de la finance comme Morgan Stanley de se lancer également dans l'aventure, en bénéficiant de la force de frappe de la filiale Depository Trust Company (DTC) de la DTCC, qui gère actuellement la conservation de plus de 114 000 milliards de dollars de titres financiers.

Nous sommes ravis d'annoncer que Morgan Stanley fait partie des premières banques à tokeniser des actifs du monde réel, à la suite du lancement du Tokenization Service (DTS) de la DTCC, qui convertit des actions américaines et des bons du Trésor américain sous forme tokenisée. Lancé le 28 octobre, le DTS crée des représentations tokenisées de titres conservés par la DTC afin de favoriser une plus grande liquidité, la mobilité des garanties et l'efficacité du capital. Morgan Stanley

Un service de tokenisation made in Wall Street

Dans les faits, Morgan Stanley figure dans la liste des 20 établissements financiers qui avaient signé un accord préalable pour accéder à ce service de tokenisation, aux côtés de JPMorgan, Citi, Bank of America, UBS, Barclays, State Street, mais également le français BNP Paribas et les courtiers Alpaca et Citadel Securities.

Le but ? S'inscrire dans une stratégie de tokenisation désormais implantée au sein même de l'infrastructure centrale de Wall Street, avec des titres tokenisés qui garantissent le maintien des droits de propriété, des protections pour l’investisseur et des droits économiques de leurs équivalents classiques.

L'expérience concrète de l'intégration des titres tokenisés aux infrastructures de marché existantes orientera le développement continu des capacités de la banque en matière d'actifs numériques, à mesure que le marché évolue. Amy Oldenburg responsable de la stratégie crypto-actifs chez Morgan Stanley

Une option de tokenisation encore assez restreinte

Dans les faits, ce service de tokenisation de la DTCC reste pour le moment inscrit dans un périmètre assez restreint, puisqu'il concerne essentiellement les actions du Russell 1000, les ETF sur grands indices et les bons du Trésor tokenisés.

Et pour cause, son champ d'application réglementaire dépend d'une lettre de non-objection émise par la SEC en décembre 2025, un cadre temporaire qui permet de proposer des services financiers innovants sans risquer de poursuite de la part du régulateur américain, tant que les termes définis sont respectés.

Enfin, ce service fonctionne pour l’instant sur la blockchain Canton, ainsi que sur le réseau privé Besu de la DTCC. D’autres blockchains devraient progressivement y être ajoutées à partir de l'année prochaine.

Source : Morgan Stanley