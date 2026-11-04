TotalEnergies: Accord avec Jiangsu Guoxin Group pour la livraison de GNL

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‌TotalEnergies a annoncé ​mercredi la signature d'un accord avec ​l'entreprise énergétique chinoise Jiangsu ​Guoxin Group, ⁠pour la livraison ‌de 900.000 tonnes de Gaz Naturel ​Liquéfié (GNL) ‌par an.

Cette ⁠décision prendra effet en 2028 pour ⁠une durée ‌de 15 ans, ⁠précise le ‌géant pétrolier ⁠et gazier français ⁠dans un ‌communiquant, ajoutant que ​les ‌volumes livrés seront destinés à l'approvisionnement ​en gaz des ⁠villes ainsi qu'à la production flexible d'électricité.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)