Solvay : Ebitda en-deçà des attentes au T3 avec le conflit au Moyen-Orient

Le logo du groupe chimique belge Solvay

par Rihab Latrache

Solvay a ‌fait état mercredi d'un résultat opérationnel inférieur aux attentes et ​en nette baisse pour le troisième trimestre, le groupe chimique belge citant notamment l'impact négatif du conflit au Moyen-Orient sur les opérations ​de Solvay et la faiblesse du marché du carbonate de soude.

L'Ebitda sous-jacent est ressorti ​à 173 millions d'euros pour ⁠la période je juillet à septembre, en-deçà des attentes des ‌analystes qui tablaient sur 186 millions d'euros dans un consensus établi par Solvay. Sur un an, il ​baisse de 26,6% en ‌organique, pénalisé entre autres par un impact négatif ⁠d'environ 25 millions d'euros lié au conflit au Moyen-Orient, selon un communiqué.

"Le conflit au Moyen-Orient a un impact significatif sur les ⁠opérations de Solvay, ‌l'arrêt temporaire de notre usine Peroxides à Jubail affectant ⁠sensiblement la performance à court terme de l'entreprise, comme ‌le reflètent nos perspectives actualisées", a déclaré le "CEO" Philippe ⁠Kehren, cité dans un communiqué de l'entreprise.

Solvay a ⁠également enregistré un ‌chiffre d'affaires net de 1,03 milliard d'euros au troisième trimestre, en ​ligne avec les attentes et ‌en baisse organique de 3,3% sur un an.

La société a par ailleurs annoncé la ​signature d'un accord à long terme avec Viridis pour l'approvisionnement de matières premières de terres rares à partir de ⁠2028.

Solvay a aussi déclarer prévoir de verser un acompte sur dividende brut de 0,97 euros par action, comme l'année dernière, le 20 janvier 2027.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses perspectives pour 2026, telles que révisées le 19 octobre.

(Rédigé par Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)