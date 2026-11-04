BMW: Bénéfice en baisse au T3, la restructuration laisse présager d'autres difficultés d'ici fin 2026

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BMW a fait état mercredi d'un recul conforme aux attentes de son résultat avant impôts au troisième trimestre, alors que d'importantes charges de restructuration se profilent en fin d'année, ce qui a contraint l'entreprise à revoir une nouvelle fois ses prévisions à la baisse, alors qu'elle est confrontée à la faiblesse du marché chinois.
Le constructeur automobile allemand a annoncé un bénéfice avant impôts trimestriel de 2,1 milliards d’euros, en baisse de 11% sur un an mais en ligne avec les attentes des analystes issues d’un consensus fourni par l’entreprise.
La marge d'exploitation de l'activité automobile principale de BMW s'est resserrée à 3,4%, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 3,1%, mais en recul par rapport aux 5,2% enregistrés un an plus tôt.
"L'évolution actuelle de notre secteur exige de la détermination et une mise en œuvre rapide. Nous allons donc intensifier et accélérer de manière ciblée nos mesures structurelles", a déclaré le président du directoire Milan Nedeljkovic.
BMW a renoncé mardi à ses prévisions de bénéfice pour la deuxième fois en moins de cinq mois, tablant désormais sur une marge opérationnelle de base comprise entre -0,5% et 0,5% cette année, en chute libre par rapport aux taux à deux chiffres enregistrés il y a cinq ans.
Cet ajustement est lié aux coûts attendus au quatrième trimestre dans le cadre d’un programme de restructuration, comprenant notamment 8.000 licenciements en Allemagne.
L’entreprise a indiqué qu’elle comptait tirer parti de la dynamique de ce programme pour réduire plus rapidement les effectifs de direction.
(Rédigé par Rachel More ; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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