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BMW: Bénéfice en baisse au T3, la restructuration laisse présager d'autres difficultés d'ici fin 2026
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 08:32

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Le logo BMW

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BMW a fait état ‌mercredi d'un recul conforme aux attentes de son résultat avant impôts ​au troisième trimestre, alors que d'importantes charges de restructuration se profilent en fin d'année, ce qui a contraint l'entreprise à revoir une ​nouvelle fois ses prévisions à la baisse, alors qu'elle est confrontée à la ​faiblesse du marché chinois.

Le constructeur automobile ⁠allemand a annoncé un bénéfice avant impôts trimestriel de 2,1 ‌milliards d’euros, en baisse de 11% sur un an mais en ligne avec les attentes des analystes issues ​d’un consensus fourni ‌par l’entreprise.

La marge d'exploitation de l'activité automobile principale ⁠de BMW s'est resserrée à 3,4%, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 3,1%, mais en recul par rapport aux 5,2% ⁠enregistrés un an ‌plus tôt.

"L'évolution actuelle de notre secteur exige de la ⁠détermination et une mise en œuvre rapide. Nous allons ‌donc intensifier et accélérer de manière ciblée nos mesures ⁠structurelles", a déclaré le président du directoire Milan Nedeljkovic.

BMW a ⁠renoncé mardi à ‌ses prévisions de bénéfice pour la deuxième fois en moins de ​cinq mois, tablant désormais sur ‌une marge opérationnelle de base comprise entre -0,5% et 0,5% cette année, en chute libre ​par rapport aux taux à deux chiffres enregistrés il y a cinq ans.

Cet ajustement est lié aux coûts attendus ⁠au quatrième trimestre dans le cadre d’un programme de restructuration, comprenant notamment 8.000 licenciements en Allemagne.

L’entreprise a indiqué qu’elle comptait tirer parti de la dynamique de ce programme pour réduire plus rapidement les effectifs de direction.

(Rédigé par Rachel More ; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)

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3 commentaires

  • 08:55

    Les normes de Bruxelles protègent le peuple et c'est ce qui importe plus que le siège électrique, l'aide au parking(qui loupe souvent) et tous les gadgets inutiles que les allemands proposent au prix fort (très fort)... Quand ils ont trop de liberté, les scandales arrivent (airbag toccata, scandale volkswagen,et j'en passe!)

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