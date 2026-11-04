BMW: Bénéfice en baisse au T3, la restructuration laisse présager d'autres difficultés d'ici fin 2026

Le logo BMW

BMW a fait état ‌mercredi d'un recul conforme aux attentes de son résultat avant impôts ​au troisième trimestre, alors que d'importantes charges de restructuration se profilent en fin d'année, ce qui a contraint l'entreprise à revoir une ​nouvelle fois ses prévisions à la baisse, alors qu'elle est confrontée à la ​faiblesse du marché chinois.

Le constructeur automobile ⁠allemand a annoncé un bénéfice avant impôts trimestriel de 2,1 ‌milliards d’euros, en baisse de 11% sur un an mais en ligne avec les attentes des analystes issues ​d’un consensus fourni ‌par l’entreprise.

La marge d'exploitation de l'activité automobile principale ⁠de BMW s'est resserrée à 3,4%, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 3,1%, mais en recul par rapport aux 5,2% ⁠enregistrés un an ‌plus tôt.

"L'évolution actuelle de notre secteur exige de la ⁠détermination et une mise en œuvre rapide. Nous allons ‌donc intensifier et accélérer de manière ciblée nos mesures ⁠structurelles", a déclaré le président du directoire Milan Nedeljkovic.

BMW a ⁠renoncé mardi à ‌ses prévisions de bénéfice pour la deuxième fois en moins de ​cinq mois, tablant désormais sur ‌une marge opérationnelle de base comprise entre -0,5% et 0,5% cette année, en chute libre ​par rapport aux taux à deux chiffres enregistrés il y a cinq ans.

Cet ajustement est lié aux coûts attendus ⁠au quatrième trimestre dans le cadre d’un programme de restructuration, comprenant notamment 8.000 licenciements en Allemagne.

L’entreprise a indiqué qu’elle comptait tirer parti de la dynamique de ce programme pour réduire plus rapidement les effectifs de direction.

(Rédigé par Rachel More ; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)