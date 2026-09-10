Morgan Stanley dépasse le seuil des 5% de Puma

Morgan Stanley a franchi en hausse le seuil de 5% des droits de vote de Puma à la suite d'une acquisition d'actions, apprend-on jeudi dans un avis financier publié par l'équipementier sportif.

En date du vendredi 4 septembre, la banque d'investissement américaine détenait 5,09% des droits de vote du groupe basé à Herzogenaurach, contre 4,9% lors de sa précédente notification.

Dans le détail, la firme new-yorkaise détenait directement 2,85% du capital et 2,23% sous la forme d'instruments financiers.

Rattrapé par une conjoncture difficile pour les fabricants d'articles de sport, le titre a perdu plus de 25% depuis ses plus hauts annuels du mois de mai, mais certains analystes disent espérer une amélioration de ses résultats d'ici à la fin de l'année, avant un éventuel retour à la croissance de ses ventes en 2027.

A la Bourse de Francfort, l'action Puma cédait autour de 2% jeudi en début d'après-midi.