Moody's relève la note de crédit de Renault à "Baa3"

Moody's a annoncé lundi avoir relevé la note de crédit attribuée à Renault à "Baa3" contre "Ba1" précédemment, une décision immédiatement saluée par le constructeur français.

Dans un communiqué, l'agence de notation justifie son redressement par l'amélioration de la situation financière du groupe au cours des dernières années, matérialisée par un renforcement de sa structure bilancielle, un flux de trésorerie (cash flow) régulier et une politique d'investissements prudente, tout cela dans un marché automobile jugé difficile.

L'agence de notation ajoute dans un communiqué avoir assorti sa nouvelle note, troisième cran de sa catégorie d'investissement (investment grade) d'une perspective "stable", contre "positive" jusqu'à présent.

Pour Renault, un projet de "transformation en profondeur"

Renault a salué la décision de Moody's, qu'il juge alignée avec les priorités de son plan stratégique futuREady devant s'appuyer sur des fondamentaux et son projet de "transformation en profondeur".

"La résilience de son modèle économique repose sur une politique commerciale disciplinée, une approche partenariale sélective et une stratégie d'électrification performante, combinant une double expertise dans les véhicules électriques et les hybrides", souligne le groupe.

L'action a terminé la séance de lundi sur un repli de l'ordre de 0,7%, un recul en ligne avec celui de l'indice CAC 40 dans son ensemble.

Le titre cède plus de 17% cette année, à comparer avec un gain de 0,3% pour l'indice CAC 40.