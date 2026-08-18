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Montea signe un bail longue durée avec JD.com
information fournie par AOF 18/08/2026 à 09:20
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(Zonebourse.com) - La société immobilière cotée a sécurisé l'occupation de son plus grand entrepôt du Park De Hulst en Belgique. Le géant de la distribution en ligne JD.com va y installer son nouveau hub logistique stratégique pour couvrir le marché belge et luxembourgeois.

Montea a annoncé la signature d'un contrat de bail à long terme avec JD Logistics, la branche logistique du groupe JD.com. Portant sur un complexe d'environ 50 000 m² situé à Willebroek, sur l'axe stratégique entre Anvers et Bruxelles, l'infrastructure occupait jusqu'alors les activités de Decathlon, pour qui elle avait été développée en 2017. Le site figure aujourd'hui parmi les dix actifs les plus importants du portefeuille de Montea.

Cette opération confirme la solidité de la demande pour les emplacements logistiques dits "prime" dans la région du Benelux, toujours portée par la croissance structurelle du e-commerce.

Considéré comme le premier détaillant chinois en termes de chiffre d'affaires, JD.com poursuit le déploiement de sa stratégie d'expansion en Europe. Le groupe, qui combine activités de retail, réseau logistique propriétaire et solutions avancées de chaîne d'approvisionnement, est déjà implanté au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Belgique et au Luxembourg.

Le hub de Willebroek sera dédié au stockage, au traitement et à la distribution optimisée des commandes en ligne pour la Belgique et le Luxembourg. Pour répondre à ces exigences opérationnelles, l'entrepôt sera doté d'un haut niveau d'automatisation sur mesure.

L'avis de KBC Securities

Pour la banque belge, le parc en question bénéficie d'un emplacement particulièrement stratégique pour le e-commerce, entre les autoroutes A12 et E19 et à proximité du terminal de conteneurs de Willebroek.

Les analystes relèvent que le loyer exact au m2 ainsi que le rendement locatif après relocation ne sont pas connus. Ils signalent toutefois que l'accord avec Decathlon générait entre 2 et 2,5 millions d'euros de revenus locatifs annuels.

Montea doit publier ses résultats jeudi, après la clôture des marchés européens, et KBC table notamment sur un chiffre d'affaires total semestriel de 78,5 millions d'euros.

En attendant, la recommandation est toujours à accumuler, avec une cible de cours de 90 euros, soit un potentiel de hausse de 38,9%.

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