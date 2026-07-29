Mondelez, la société mère de Cadbury, en hausse après avoir dépassé les prévisions trimestrielles

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29 juillet - ** L'action de Mondelez International MDLZ.O , société mère de Cadbury, progresse de près de 1,4% à 63,33 dollars en pré-ouverture ** La société a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d’affaires et son bénéfice du deuxième trimestre , grâce à une demande soutenue pour les biscuits et les chocolats sur ses principaux marchés, ainsi qu’à une hausse des prix

** Piper Sandler indique que Mondelez table toujours sur une forte croissance du bénéfice par action en 2027 et voit clairement la voie à suivre pour atteindre une croissance plus élevée du BPA

** L'entreprise relancera Oreo l'année prochaine avec une nouvelle image de marque, une campagne de communication (mettant en avant les gestes « twist, lick, dunk »), en ajustant les prix d'entrée de gamme grâce à une architecture prix-format, et en soulignant que le produit est fabriqué à partir de véritable cacao – Piper Sandler

** Vingt-sept analystes attribuent en moyenne la recommandation « acheter » au titre; leur objectif de cours médian est de 68 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 16% depuis le début de l’année