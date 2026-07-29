Menace sur la "sécurité nationale" : les Etats-Unis se barricadent face aux robots humanoïdes et quadrupèdes chinois, Pékin proteste

Les autorités américaines ont banni l'importation "d'appareils robotiques avancés" venant de l'étranger. Dans le viseur : les créations technologiques chinoises, qui dominent un marché mondial en pleine expansion.

Des robots humanoïdes de OpenMind Robotics, à Shanghaï, le 18 juillet 2026 ( AFP / HECTOR RETAMAL )

"Des risques inacceptables pour la sécurité nationale". Par sa Commission fédérale des communications, les Etats-Unis ont ajouté à une liste de produits et de sociétés interdits d'importation les robots humanoïdes et quadrupèdes. La grande majorité de ces équipements hi-tech vendus aux Etats-Unis sont produits à l'étranger, en Chine notamment.

Les "appareils robotiques avancés", terme qui comprend les "robots mobiles", ont été ajoutés à la liste du régulateur américain des télécommunications, la FCC, selon un communiqué. Elle comprenait déjà certains types de drones, mais aussi les sociétés chinoises Huawei ou China Telecom.

Cette décision a été prise sur la base de conclusions d'un groupe de travail réuni par la Maison Blanche, selon lequel ces robots construits à l'étranger pourraient porter atteinte à "la sécurité et la sûreté des citoyens américains".

Les agences dédiées à la sécurité nationale font valoir que ces robots "pourraient créer des points de fragilité dans la chaîne d'approvisionnement à même de perturber la sécurité économique et nationale des Etats-Unis". Ils feraient aussi courir " un risque de cybersécurité susceptible de menacer les infrastructures américaines cruciales".

Face à cette décision, la Chine a accusé mercredi les Etats-Unis de chercher à "réprimer" ses entreprises, tandis que les startups chinoises se sont imposées comme pionnières dans ce secteur en plein essor. "La Chine a toujours fermement dénoncé la tendance des Etats-Unis à invoquer abusivement la sécurité nationale pour réprimer les entreprises chinoises", a réagi mercredi 29 juillet Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

"Le protectionnisme n'améliore en rien la compétitivité américaine, il ne fait que nuire aux intérêts des entreprises et des consommateurs américains", a-t-elle souligné lors d'un point presse régulier. Elle a assuré que Pékin prendra "les mesures nécessaires" pour défendre les intérêts des entreprises chinoises.

Les robots de toutes tailles et de toutes formes sont omniprésents en Chine, des usines aux hôtels en passant par les centres commerciaux. En l'état, la plupart des robots humanoïdes sont développés pour des applications industrielles, dans des espaces confinés comme une usine automobile ou un entrepôt de stockage.