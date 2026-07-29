USA: baisse inattendue des stocks commerciaux de pétrole (-7,2 millions de barils)

Les réserves commerciales de pétrole brut ont connu un repli marqué la semaine dernière aux Etats-Unis, à rebours des attentes, et des barils ont encore été prélevés dans les stocks stratégiques, selon des données officielles publiées mercredi.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

D'après le rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks commerciaux ont baissé d'environ 7,2 millions de barils lors de la période de sept jours achevée le 24 juillet. Le marché tablait au contraire sur une hausse d'environ un million de barils, selon la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg.

Ce recul s'explique notamment par une baisse des importations (-2,12 % par rapport à la période précédente), tandis que les exportations ont, elles, accéléré (+3,40 %).

L'évolution des stocks commerciaux a aussi été influencée par un ajustement statistique de l'EIA, qui a retiré environ 468.000 barils quotidiens aux volumes arrivés sur le marché américain.

Cet ajustement permet à l'agence de corriger des approximations constatées lors des périodes précédentes et ne reflète pas l'activité de la semaine dernière.

Environ 3,8 millions de barils ont par ailleurs été prélevés dans la réserve stratégique américaine (SPR).

A ce stade, quelque 107 millions de barils ont déjà été libérés sur les 172 millions que Washington s'est engagé à écouler progressivement afin de compenser les perturbations d'approvisionnement liées à la guerre au Moyen-Orient.

Les réserves comptaient 415 millions de barils fin février. Elles s'établissent désormais à environ 307,7 millions.

À l'image de la semaine passée, ce rapport semble toutefois confirmer un ralentissement du rythme de prélèvement, jusque-là proche des 8 millions de barils par semaine depuis le début du conflit.

En parallèle, les raffineries ont accéléré leur rythme, avec un taux d'utilisation de leurs capacités à 97,2% contre 96,1% la semaine précédente.

La quantité de produits livrés au marché intérieur a augmenté et reste au-dessus des 20 millions de barils quotidien, tiré notamment par la demande en essence, en pleine période estivale.

La publication du rapport de l'EIA n'a pas eu d'influence sur les cours du pétrole, les opérateurs restant focalisés sur la reprise des frappes au Moyen-Orient, qui propulsent les prix à la hausse.

Vers 15H00 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre grimpait de 7,67% à 90,54 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison le même mois, s'envolait de 7,61% à 85,29 dollars.