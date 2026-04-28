Mondelez dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre

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Mondelez International MDLZ.O , la société mère de Cadbury, a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses chocolats et ses biscuits. La société a annoncé un chiffre d'affaires net de 10,10 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 9,75 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.