Mondelez dépasse le consensus au 2e trimestre

Mondelez a dévoilé mardi soir un BPA ajusté de 0,73 USD au titre du 2e trimestre 2026, en recul de 2,7% à taux de change constants, mais supérieur de 7% au consensus, avec une marge opérationnelle ajustée en baisse de 1,2 point à 13,1%.

Cette dernière a été pénalisée par des coûts plus élevés des matières premières, de publicité et de promotion, ainsi que par la hausse des dépenses de vente, générales et administratives, partiellement compensés par l'augmentation des prix et des gains de productivité.

Le groupe agroalimentaire a vu ses revenus progresser de 4,1% à 9,35 MdsUSD, avec une croissance organique de 2,2%, portée à la fois par des hausses de prix ( 1,5 point) et des effets de volume et de mix positifs ( 0,7 point).

"Nous avons assuré une solide performance sur nos marchés émergents, ainsi qu'une forte croissance et une exécution renforcée en Amérique du Nord. En Europe, la dynamique de nos actions montre des signes positifs précoces", a déclaré le PDG Dirk Van de Put.

Pour 2026, le détenteur des marques Oreo, Milka, Lu et Cadbury confirme tabler sur un BPA ajusté stable ou en croissance de 5% à taux de change constants, mais attend désormais une croissance organique de ses revenus d'au moins 2% (et non plus de 0% à 2%).

Par ailleurs, revendiquant un retour de capital aux actionnaires de 1,5 MdUSD au 1er semestre de l'année, Mondelez fait part, dans son communiqué, d'une hausse de 4% de son dividende trimestriel, sans davantage de précisions.