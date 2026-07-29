Automatic Data Processing dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre grâce à la demande de logiciels de gestion de la paie

29 juillet - La société de gestion de paie Automatic Data Processing a annoncé mercredi un chiffre d'affaires au quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce aux dépenses importantes réalisées par ses clients professionnels pour ses logiciels de paie et de ressources humaines.

* ADP propose des solutions de gestion du capital humain basées sur le cloud, notamment des services de gestion de la paie, des avantages sociaux et des ressources humaines.

* ADP a déclaré en début d'année que ses investissements dans l'intelligence artificielle, les outils de service et l'innovation produit permettaient d'améliorer la productivité, de réduire les coûts et d'optimiser l'expérience client.

* La société a annoncé un chiffre d'affaires de 5,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour le quatrième trimestre. Les analystes tablaient en moyenne sur 5,44 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action dilué ajusté, à 2,64 (XX,XX euros) dollars, a dépassé les estimations de 2,59 (XX,XX euros) dollars.

* ADP prévoit une croissance de son chiffre d'affaires de 5 % à 6 % pour l'exercice 2027, alors que les analystes tablaient sur 5,8 %.

* "Grâce à l'intégration des outils d'IA au sein de nos équipes chargées des produits, des services et des ventes… nous abordons l'exercice 2027 en position de force pour stimuler la croissance de notre activité", a déclaré Peter Hadley, directeur financier d'ADP.

* Le chiffre d'affaires de son segment « PEO Services » a progressé de 7 % au cours du trimestre considéré.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))