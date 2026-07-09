Moderna remporte un contrat avec l'UE pour la fourniture d'un vaccin contre le VRS

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La société Moderna MRNA.O a annoncé jeudi avoir obtenu un contrat de la Commission européenne pour fournir son vaccin contre le virus respiratoire syncytial à six pays de la région.

Voici les détails:

* Cet accord permet aux pays participants – l’Autriche, le Danemark, l’Irlande, le Luxembourg, la Norvège et le Portugal – d’avoir accès à un maximum de 24 millions de doses de vaccin sur une période pouvant aller jusqu’à quatre ans, a précisé la société.

* Le vaccin, baptisé mRESVIA, sera fourni sous forme de seringue préremplie à dose unique prête à l'emploi, ce qui facilitera son administration par les professionnels de santé, a précisé Moderna.

* L’entreprise avait conclu l’année dernière un accord-cadre similaire d’achat groupé avec la Commission européenne pour les vaccins contre la COVID-19.

* mRESVIA est autorisé dans l’Union européenne pour prévenir les affections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez les adultes.

* Le VRS est un virus respiratoire courant qui provoque des infections saisonnières telles que la grippe et constitue l’une des principales causes de pneumonie et de décès chez les nourrissons et les personnes âgées.

* Moderna dispose de quatre vaccins à ARNm approuvés contre les infections respiratoires, dont un vaccin combiné contre la grippe et la COVID-19 autorisé en Europe.