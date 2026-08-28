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Moderna en hausse après avoir augmenté le montant de son émission d'obligations convertibles à 2,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 13:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions de la société de biotechnologie Moderna ( MRNA.O ) ont progressé de 1,2 % à 144,50 dollars avant l’ouverture vendredi, après avoir levé plus de capitaux que prévu ** La société MRNA, basée à Cambridge, dans le Massachusetts, annonce la fixation du prix d'une émission privée d' obligations convertibles à 0 %, d'un montant de 2,6 milliards de dollars et arrivant à échéance le 1er mars 2032

** Le prix de conversion de 210,58 dollars représente une prime de 47,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action, à 142,77 dollars ** L'action MRNA a clôturé en baisse de 4,6 % jeudi après que la société a dévoilé une émission de 2 milliards de dollars destinée à des besoins généraux de l'entreprise, notamment pour développer son activité en oncologie et rembourser sa dette

** La société prévoit d’utiliser environ 285 millions de dollars du produit net pour payer le coût des opérations "capped call"; le prix plafond de 392,62 dollars est supérieur de 175 % au dernier cours de l’action ** Le 19 août, l’action MRNA a bondi de 177 % à 174,38 dollars, son plus haut niveau depuis trois ans et demi, après que la société a annoncé que son vaccin contre le cancer de la peau , associé au Keytruda de Merck MRK.N , réduisait le risque de récidive et de propagation du mélanome lors d’un essai clinique de phase avancée

** Depuis le début de l’année et jusqu’à jeudi, l’action MRNA a progressé de 384 %

** La recommandation moyenne de 23 analystes est "conserver"; l’objectif de cours médian s’établit à 122,50 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/08/2026 à 13:19:58.

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