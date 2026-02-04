 Aller au contenu principal
Mobilité électrique: TotalEnergies et Tikehau Capital vont développer des réseaux publics de recharge en Belgique et aux Pays-Bas
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 09:54

TotalEnergies et Tikehau Capital vont créer une plateforme d'investissement commune, destinée à soutenir le déploiement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans l'espace public urbain en Belgique et aux Pays-Bas.

Ce partenariat vise à accompagner les municipalités dans leur transition vers la mobilité électrique. La nouvelle structure, détenue à parts égales par TotalEnergies et Tikehau Capital, a pour objectif de :

- poursuivre le développement des concessions publiques déjà en construction ou exploitées par TotalEnergies dans plusieurs grandes villes belges et néerlandaises ;

- répondre aux nouveaux appels d'offres, qui viendront renforcer l'offre de recharge électrique publique des municipalités en Belgique et aux Pays-Bas.

TotalEnergies développera, exploitera et maintiendra un réseau d'infrastructures publiques de recharge alimenté par une électricité garantie 100% d'origine renouvelable.

Le géant pétrolier profitera de son partenariat avec Tikehau Capital pour renforcer son modèle d'affaires dans la mobilité électrique, grâce à l'apport en capital par le groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs et au partage des investissements, des coûts et des risques.

A ce jour, TotalEnergies est un acteur majeur de la recharge publique avec plus de :

- 9 500 points de recharge opérés en Belgique où la compagnie est leader du marché ;

- 18 000 points de recharge opérés aux Pays-Bas, où la compagnie se place parmi les tous premiers acteurs du pays.

