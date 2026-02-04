 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Snowflake s'associe à OpenAI dans le cadre d'un accord sur l'IA d'une valeur de 200 millions de dollars (2 février)
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 11:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 8 pour dire "Agent Bricks" et non "Agentbricks" dans l'article du 2 février)

Snowflake SNOW.N a déclaré lundi avoir conclu un partenariat de 200 millions de dollars avec OpenAI afin d'intégrer des modèles avancés d'intelligence artificielle directement dans sa plateforme de données en nuage, alors que les entreprises se tournent de plus en plus vers l'IA pour extraire des informations de vastes quantités de données. Les plateformes de données en nuage, où les entreprises stockent une grande partie de leurs informations les plus précieuses et les plus sensibles, apparaissent comme un champ de bataille clé pour les entreprises d'IA générative. En intégrant des modèles d'IA directement dans ces plateformes, les fournisseurs visent à permettre aux entreprises d'analyser les données, de rechercher des documents internes et d'automatiser des tâches plus facilement, tout en préservant une sécurité des données et des contrôles de gouvernance stricts.

Dans le cadre de cet accord, Snowflake et le fabricant de ChatGPT développeront des agents d'IA capables de gérer des flux de travail complexes, permettant aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel et de recevoir des réponses tirées des données de l'entreprise sans avoir à écrire de code. Ce partenariat reflète une évolution plus large au sein des entreprises, qui passent de l'expérimentation de chatbots d'IA de base au déploiement d'agents intégrés capables de travailler directement avec des données propriétaires, en privilégiant de plus en plus les systèmes qui combinent l'automatisation et une supervision plus stricte. Snowflake a déclaré que le partenariat élargissait la collaboration antérieure entre les deux entreprises en rendant les modèles d'OpenAI disponibles au sein de Snowflake sur les trois principaux fournisseurs de cloud, plutôt que de passer principalement par Microsoft Azure. Plusieurs clients, dont la plateforme de conception Canva et le fabricant de vêtements de fitness WHOOP, utilisent déjà l'offre conjointe pour accélérer la recherche, l'analyse et la prise de décision interne, selon la plateforme de données en nuage. L'annonce intervient dans un contexte d'intensification de la concurrence sur le marché des données et de l'IA. La société rivale Databricks a continué à se développer de manière agressive, levant récemment 4 milliards de dollars à une valeur de 134 milliards de dollars pour financer son cadre "Agent Bricks" et une suite croissante de produits d'intelligence artificielle.

Valeurs associées

SNOWFLAKE
173,270 USD NYSE -9,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Croquis d'audience de Marius Borg Hoiby (c) entouré de ses avocats Ellen Holager Andenaes et Petar Sekulic, mardi lors de la première audience de son procès à Oslo, le 3 février 2026 ( NTB / Ole Berg-Rusten )
    Au procès pour viols du fils de la princesse de Norvège, une victime présumée suspecte avoir été droguée
    information fournie par AFP 04.02.2026 12:04 

    Une victime présumée de Marius Borg Høiby s'est dite mercredi convaincue "à 100%" d'avoir été droguée avant, selon l'accusation, d'être violée par le fils de la princesse héritière de Norvège dans un domaine royal en 2018. Né d'une relation antérieure au mariage ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 04.02.2026 12:01 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et inchangée pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR ... Lire la suite

  • Un homme prosté sur le corps d'une personne tuée dans une frappe israélienne, à l'hôpital Al-Chifa le 4 février 2026 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Frappes israéliennes meurtrières à Gaza, le poste frontalier de Rafah entrouvert
    information fournie par AFP 04.02.2026 12:00 

    Des bombardements israéliens ont fait mercredi 17 morts selon la Défense civile de Gaza, dans une nouvelle violation du fragile cessez-le-feu, pendant que le poste frontalier de Rafah avec l'Egypte reste entrouvert sous de très strictes conditions. La Défense civile ... Lire la suite

  • L'inflation a ralenti en janvier dans la zone euro, s'affichant à 1,7% sur un an ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Zone euro: l'inflation ralentit à 1,7% en janvier
    information fournie par AFP 04.02.2026 11:57 

    L'inflation a ralenti en janvier dans la zone euro, s'affichant à 1,7% sur un an, selon la première estimation mensuelle publiée mercredi par Eurostat. Ce chiffre est conforme aux attentes des économistes sondés par Factset et Bloomberg. En décembre, le taux d'inflation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank