 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mobileye annonce le départ de son fondateur
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 14:15
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le spécialiste des technologies de conduite autonome et d'assistance au conducteur a annoncé aujourd'hui que son fondateur, le professeur Amnon Shashua, a informé le conseil d'administration de sa décision de quitter ses fonctions de Chief Executive Officer dès la désignation de son successeur.

Le conseil d'administration de Mobileye va mandater un cabinet de recrutement de cadres dirigeants afin de mener un processus de sélection rigoureux pour désigner le futur CEO.

Amnon Shashua restera administrateur de l'entreprise et s'est vu proposer par le conseil la présidence du conseil d'administration dès la prise de fonction de son successeur.

"Après près de trois décennies où Mobileye a été le travail de ma vie, je pense que c'est le bon moment pour établir la structure de gouvernance la plus adaptée à son prochain chapitre. Je reste profondément engagé envers le succès de Mobileye, particulièrement dans l'IA avancée, les systèmes autonomes et la robotique humanoïde", a déclaré le Pr Shashua.

L'actionnaire principal Intel, par la voix de son directeur financier David Zinsner, a salué le leadership d'Amnon Shashua tout en réaffirmant son optimisme quant à la trajectoire stratégique de la société technologique.

Valeurs associées

MOBILEYE GLOB RG-A
8,0500 USD NASDAQ +7,76%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cryptoactifs: un univers attractif mais risqué, qui impose de bien choisir ses supports, sa plateforme et la part de son épargne avant de se lancer. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )
    7 questions à vous poser avant d’investir dans les cryptoactifs
    information fournie par Le Particulier 25.07.2026 08:00 

    Les cryptoactifs attirent de plus en plus d’épargnants. Ce type d’investissement présente toutefois des risques élevés et reste largement méconnu des particuliers. Quel cryptoactif choisir ? Comment sélectionner la plateforme ? Comment stocker vos cryptoactifs ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
Or
4 055,93 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank